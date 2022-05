Le Président de la transition, Chef de l’Etat, Son Excellence Colonel Assimi GOITA, a reçu des mains du Président du Conseil Economique, Social et Culturel, M.Yacouba KATILE , le jeudi 12 mai dans les locaux de la Présidence de la République , un trophée que lui a été décerné par nos compatriotes vivant en Afrique centrale plus précisément en Guinée Equatoriale . Et ce, pour magnifier l’engagement de SE Assimi GOITA dans le processus de refondation du Mali.

Au terme des dispositions de l’article 107 de la constitution, le Conseil Economique, Social et Culturel collecte et rédige avec les entités qui le composent, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile, à l’attention du Président de la République, de l’Assemblée Nationale et du gouvernement, avec des orientations et des propositions.

C’est dans le cadre de l’exécution de cette mission constitutionnelle que des missions du Conseil Economique, Social et Culturel ont sillonné l’ensemble des régions administratives du Mali et le district de Bamako. De même, du 09 au 23 avril 2022 deux autres missions de l’Institution se sont rendues auprès de nos compatriotes établis à l’extérieur. Il s’agit précisément de la Guinée Conakry, la Guinée Equatoriale, le Gabon et la République Démocratique du Congo au compte de la zone Afrique. La zone Amérique a concerné Washington DC Philadelphie, Atlanta et New-York .

« En guise de votre engagement sans faille pour le Mali, la forte communauté malienne de Malabo, (Guinée Equatoriale), a décidé de vous décerner un trophée symbolique » , a indiqué le Président du Conseil Economique, Social et Culturel , M. Yacouba KATILE lors de ses propos liminaires . Il a ensuite ajouté qu’ :« en outre, elle nous a chargé de vous exprimer sa forte volonté à vous accompagner de façon indéfectible dans votre mission noble de refondation de notre pays ».

M . KATILE a expliqué au Président GOITA que les missions du CESC ont rencontré une diaspora malienne requinquée et satisfaite de la gouvernance actuelle et qu’elle adhère entièrement au processus de refondation du Mali. « Ce trophée est certes, une initiative de nos compatriotes de la Guinée Equatoriale, mais nous vous prions de bien vouloir le recevoir et accepter au nom de l’ensemble des Maliens établis à l’Extérieur », a conclu le Patron du CESC.

En retour, l’heureux bénéficiaire du trophée qui n’est autre que le Président de la Transition, s’est dit très sensible à ce geste ô combien symbolique de nos compatriotes établis à l’extérieur. SE Assimi GOITA n’a pas manqué de saluer les efforts consentis par le Conseil Economique, Social et Culturel sous le leadership de son Président, M.Yacouba KATILE .

Baba Bourahima CISSE Conseiller en Communication CESC

