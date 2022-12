Le Pr Rokia Sanogo, chef du Département de la médecine traditionnelle, ne cesse de porter haut le nom du Mali au firmament de la recherche scientifique. Après le prix Kwame Nkrumah de l’Union africaine (UA) pour les femmes scientifiques en 2016, le prix Galien- Afrique, en 2021, catégorie-meilleur produit de tradithérapie, les efforts du Pr Sanogo et son équipe viennent d’être récompensés par le premier prix de la 2ème édition du Prix Macky Sall pour la recherche. Elle a reçu cette distinction des mains du président sénégalais, ce jeudi 1er décembre 2022, à Dakar. La cérémonie s’est déroulée en marge de l’inauguration de l’université Ahmadou Mahtar M’Bow, située à Diamniadio, à une quarantaine de kilomètres de Dakar, la capitale sénégalaise.

Les chercheurs maliens, malgré un budget très insignifiant consacré à la recherche scientifique et un contexte international difficile pour notre pays, font espérer le peuple malien des lendemains meilleurs. Ils ont réussi le pari à Abidjan, la capitale ivoirienne, qui a abrité, du 07 au 16 novembre 2022, le 21ème concours d’agrégation en médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie et production animale du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). À l’issue duquel, trente-neuf (39) candidats maliens ont été promus, avec un taux de réussite record de 74% pour notre pays. Rebelote à Dakar.

Le jeudi, 1er décembre 2022, les efforts des professeurs chercheurs maliens, pour leur travail sur la «pharmacopée et médecine traditionnelles africaines», ont été récompensés. Le Pr Rokia Sanogo, au nom de l’équipe malienne, a reçu le premier prix, d’une valeur de 60 millions de F CFA, des mains du chef de l’État sénégalais, Macky Sall. Les lauréats font partie d’une plateforme de recherche et d’innovation portant sur la production et la commercialisation de médicaments à usage humain et vétérinaire, issus de la pharmacopée africaine.

Le Prix Macky Sall pour la recherche récompense les efforts des chercheurs africains dans trois domaines, à savoir : Pharmacopée et Médicine traditionnelles africaines (1er prix: 60 millions de F CFA), Gouvernance et Développement (2ème prix: 25 millions de F CFA), Langues, Société, Culture et Civilisations (3ème prix: 15 millions de F CFA).

Yoro SOW

