« L’opérationnalisation des nouvelles régions est une priorité pour les plus Hautes autorités de la Transition » a dit le chef de l’exécutif de la nouvelle région de Kita.

Après la création des nouvelles régions administratives au Mali, leur opérationnalisation a pris du retard. Ce qui a d’ailleurs suscité la colère au sein des habitants de ces localités respectives. C’est pourquoi, le Conseil des ministres du mercredi 25 novembre dernier, a pris un décret pour nommer les exécutifs à la tête de ces nouvelles régions pour leur opérationnalisation. Celui de Kita, au nom de Daouda Maïga précédemment gouverneur de Menaka, a été installé, jeudi 14 janvier, dans ses fonctions.

Composé de 8 arrondissements et 33 communes dont deux urbaines (Kita et Kourounikoto) et un Conseil de cercle, l’ex-cercle dans la région de Kayes, Kita est désormais une nouvelle région administrative opérationnelle avec à sa tête Daouda Maïga, ancien gouverneur de la région de Ménaka pendant 5 ans.

Le tout-nouveau Gouverneur de Kita a été intronisé dans ses fonctions, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de la représentante du ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation Mme Camara Fata Cissé, le préfet de Kita Mamadou Diakité, le maire adjoint de la Commune urbaine de Kita, Soriba Cissé ainsi que de nombreuses personnalités.

A son arrivée sur place, le tout-premier Gouverneur de la Région de Kita a été accueilli par une foule d’hommes et femmes, sur les visages desquels on pouvait lire une joie immense et qui dansaient au rythme de Tam-tam. Selon les vieux présents sur place c’est un rêve qui est devenu ainsi une réalité.

Après l’installation des autorités administratives et les invités, le 1er adjoint au maire, Soriba Cissé a souhaité la bienvenue à la toute-première équipe du gouvernorat de la Région Kita.

Le préfet Mamadou Diakité prenant ensuite la parole a fait une brève présentation de indiqué de la région de Kita qui abrite une population hétérogène marquée depuis très longtemps par la civilisation « Mandingue ». Il a également rappelé que les parties sud et ouest sont occupées par les Peuls du Birgo et du Fouladougou. Les Malingués occupent le centre, au nord les Sarakolés et les Bambara habitent le prolongement méridional de l’ancien Royaume du Kaarta.

Les principales activités de la région sont l’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce et l’artisanat. Avec l’opérationnalisation de cette région, le Préfet a soutenu que les attentes des populations sont nombreuses. Elles concernent, entre autres : la relance des activités ferroviaires qui faisaient la fierté du Cercle, la réhabilitation du tronçon Kita-Séfeto, Kita-Toukoto- Bafoulabé et Kita-Kourouninkoto- Diakounté Camara. Aussi, selon lui, l’installation d’une nouvelle usine d’égrainage de coton est nécessaire à la CMDT, car avec une production de 72000 tonnes en 2020 contre 88000 tonnes en 2019, elle dépasse largement la capacité de l’usine actuelle qui est de 45.000 tonnes.

« Les créations de nouvelles entités administratives exigent d’engagements communs et de défis à relever »

De son côté, comme le veut la tradition, la représentante du ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a, au nom du chef de department, confié le nouveau gouverneur à toute la population de Kita. Avant de leur demander de l’accompagner en toute circonstance pour la réalisation de la mission à lui confiée par les plus hautes autorités du Mali, c’est-à-dire le développement et la prospérité de la région de Kita.

Au regard de l’engouement qui a été manifesté pour l’installation dans ses fonctions, Mme Camara Fata Cissé se dit rassurée qu’ils (population et gouverneur) vont travailler main dans la main pour le bien être de Kita.

Prenant la parole sous les ovations, le tout-premier Gouverneur de la Région de Kita, Daouda Maïga a rappelé que les créations de nouvelles entités administratives notamment les régions suscitent bien d’attentes, de souhaits, mais exigent également beaucoup d’engagements communs et que de défis à relever. « L’opérationnalisation des nouvelles régions dont celle de Kita est une priorité pour les plus Hautes Autorités de la Transition, c’est pour ces raisons que la nomination des Gouverneurs de région notamment ceux des nouvelles en a constitué un des actes majeurs, a-t-il dit.

En mettant à profit leur enthousiasme, les ressources humaines et les compétences immenses de la région de Kita, les potentialités naturelles, mais aussi en faisant l’économie des petites rixes inutiles et non indispensables, ils parviendront ensemble dans des délais surprenants à amarrer la région au bateau Mali. « Cela est possible et n’est guère au dessus de nos moyens et possibilités », a-t-il indiqué.

Le nouveau Gouverneur a conclu son intervention en invitant toute la population au respect des mesures barrières, c’est-à-dire le port du masque, le lavage des mains au savon, l’utilisation de gel hydro alcoolique et la distanciation sociale.

