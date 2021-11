AGOA : Le Mali exclu d’une prime à la démocratie

Les autorités américaines ont décidé de retirer le Mali de la liste des pays bénéficiant de l’AGOA, une exemption de droit de douane pour les pays pauvres. L’Éthiopie, le Mali et la Guinée ont été retirés du programme de préférences commerciales de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA).

A compter du 1er janvier 2022, l’accès au marché américain sans droits de douane pour les exportateurs de ces trois pays sera fermé. « Notre administration est profondément préoccupée par le changement anticonstitutionnel de gouvernement en Guinée et au Mali, et par les violations flagrantes des droits de l’homme internationalement reconnues perpétrées par le gouvernement éthiopien et d’autres parties au milieu du conflit qui s’étend dans le nord de l’Éthiopie » indique l’ambassadrice Katherine Tai ajoutant « Les États-Unis exhortent ces gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour répondre aux critères statutaires afin que nous puissions reprendre nos précieux partenariats commerciaux ».

La Guinée doit être suspendue pour n’avoir pas établi ou n’avoir pas fait de progrès continus vers l’établissement de la protection de l’État de droit et du pluralisme politique. Tandis que le Mali qui a connu son deuxième coup d’État militaire en un an en mai, a été cité pour ne pas avoir établi, ou ne pas faire de progrès continus vers l’établissement, la protection de l’état de droit, du pluralisme politique et des droits des travailleurs internationalement reconnus, et pour ne pas lutter contre les violations flagrantes des droits de l’homme internationalement reconnus.

En 2020, les exportations de l’Ethiopie vers les Etats-Unis se sont élevées à $525 millions, celles de la Guinée à $10 millions et celles du Mali à $2,2 millions. Le bureau du représentant américain du Commerce (USTR) a récemment notifié que les importations de produits éligibles en provenance du Mali étaient admissibles aux avantages pour les textiles et les vêtements en vertu de la loi sur les opportunités de croissance en Afrique (AGOA) à compter du 4 août de la même année.

Le Mali était le 175ème partenaire commercial des États-Unis avec $84 millions de commerce bilatéral total en 2018, selon le site de l’AGOA. Les exportations de marchandises (avions, machines, machines électrique, caoutchouc, et véhicules) ont totalisé $79 millions tandis que les importations de biens. Les produits de l’art et les antiquités, machines électrique, graisses et huile se sont élevées à $5 millions de dollars. L’excédent commercial des États-Unis avec le Mali s’élève donc à $74 millions en 2018, en hausse de 25,7% par rapport à 2018.

D. Kéita

