3e journée portes ouvertes du parc de technologies et d’innovation agricoles : Réunir les acteurs des chaînes de valeur des cultures végétales pour connaitre des technologies prometteuses et d’innovations

Le représentant du ministre de l’Agriculture, Tiéman Traoré, a procédé le mardi 12 mars dernier, au Centre régional de recherche agronomique de Sotuba, à l’ouverture de la 3e édition de la Journée portes ouvertes du Parc de technologies et d’innovation agricoles. L’objectif de cette Journée portes ouvertes est de réunir les acteurs des chaînes de valeur des cultures végétales et associées pour connaitre des technologies prometteuses et des innovations capables de transformer leurs systèmes de production.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Dr. Urbain Dembélé, coordonnateur du PTA-Sotuba, Dr. Caroline Makamto Sobgui, représentante du Coraf, Dr. Kalifa Traoré, point focal du Projet TARSPro au Mali, Dr. Harouna Coulibaly, directeur du Centre régional de recherche agronomique de Sotuba, ainsi que plusieurs producteurs et transformatrices des produits locaux.

Le Parc de technologies et d’innovations est un espace où sont exposées les technologies et innovations de pointe des chaînes de valeurs agricoles ou des démonstrations, grandeur nature, mises en place sous forme de vitrines où les parties prenantes peuvent en prendre connaissance avec la possibilité de les approprier pour améliorer leurs propres systèmes de production.

Le représentant du ministre de l’Agriculture a expliqué que le parc de technologies est l’une des composantes en plus des plateformes d’innovations, des pôles d’immersion communautaire et du village intelligent face au climat du dispositif des Programmes TARSPro et PRSA pour contribuer à accroitre l’adoption des technologies et innovations agricoles disponibles pour la transformation du secteur agricole. “Ils s’inscrivent également dans le cadre de l’initiative dénommée Pôle de coordination de l’innovation, la recherche, la vulgarisation et le conseil (iREACH) pour démontrer les technologies et innovations agricoles via des parcs de technologies. Pour plus d’impact, le choix a été porté sur les technologies climato-intelligentes, nutrition-sensibles et genre-sensibles à faire adopter par les petites exploitations agricoles”, a-t-il laissé entendre, avant de remercier les organisateurs et les partenaires pour la réussite de l’événement.

Pour sa part, le directeur général de l’IER, a indiqué cette journée de portes ouvertes du parc de technologie est cadre d’échange entre acteurs afin de partager des informations sur la technologie et innovation développée par des recherches. “Le Parc de technologies est un espace où sont exposées les technologies et innovations de pointe des chaînes de valeurs agricoles ou des démonstrations, grandeur nature, mises en place sous forme de vitrines où les parties prenantes peuvent en prendre connaissance avec la possibilité de les approprier pour améliorer leurs propres systèmes de production”, a-t-il précisé.

Après les différentes interventions, les participants ont visité les différentes technologies et innovations mises en place par les chercheurs. Ensuite, un responsable du Parc a expliqué une à une les innovations présentées, leur origine et les raisons de leur choix (capacité à améliorer les performances, réduire la pénibilité et le temps de travail).

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :