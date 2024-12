Au Mali, les femmes jouent un rôle important dans l’agriculture, pilier de l’économie nationale. Toutefois, ces femmes rurales, qui représentent 70% de la population agricole sont confrontées à de nombreux défis pour développer pleinement leurs activités. Dans ce contexte, le projet An Ka Baara de l’Organisation International du Travail (OIT) s’est révélé être une opportunité pour ces femmes.

Les femmes sont des actrices incontournables de l’agriculture au Mali, elles contribuent à l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur. Cependant, ces femmes font face à de grands défis, liés notamment au manque de technicité, d’accompagnement et de financement, qui freinent leur autonomisation. Face à ces enjeux, des initiatives telle que le projet An Ka Baara lancé par l’Organisation International du Travail (OIT) dans le but de renforcer la productivité et la durabilité des pratiques agricoles dans ses zones d’interventions (Sikasso, Koulikoro, Bamako), a contribué à pallier certaines de ces difficultés.

En effet, les premiers résultats du projet An Ka Baara ont eu la satisfaction des parties prenantes. Les bénéficiaires ont témoigné de l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ce, grâce à l’expertise technique et l’accompagnement des partenaires au projet dont l’ EMICOM, Ecotech, MPC et Faso Kaba, MPC etc. Ainsi, les bénéficiaires ont su développer des aptitudes en matière de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles.

L’accompagnement de Faso Kaba, a permis aux femmes d’accéder à de nombreuses initiatives dont la transformation des produits locaux, et ainsi excellé dans les filières telle que celle de la mangue et ses produits dérivés. S’agissant de la commercialisation de leurs produits, l’appui de EMICOM a été d’un grand apport, notamment par la facilitation d’obtention de prêts dans les micros finances. Tout comme, MPC qui a également contribué au financement de certains projets et soutenu la création de certaines entreprises des femmes.

Soulignons qu’au cours du projet, les partenaires privés ont également soutenu des réalisations d’infrastructures et doter les bénéficiaires d’équipements nécessaires à leurs activités.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

