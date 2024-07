En vue de protéger les petits exploitants agricoles maliens contre les risques du changement climatique et les insectes ravageurs contre les cultures et plantes, le Commissariat à la Sécurité alimentaire en coordination avec le Ministère de l’Agriculture envisage d’explorer la piste de l’assurance agricole de l’entreprise ‘’PULA’’.

Avant que les autorités maliennes et les responsables de cette entreprise ne signent le contrat, les experts de l’Etat , notamment du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, du Ministère de l’agriculture et du Programme Alimentaire Mondial étaient en retrait de travail dans la périphérie de Bamako, le jeudi dernier , sur les mécanismes d’adoption de cette assurance agricole que la société PULA propose . La rencontre était présidée par le ministre commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag MOHAMED ALI, en présence du Directeur pays Francophone de ‘’ PULA’’, Pierre Sagara, et les représentants de ses structures techniques du Ministère de l’agriculture.

Une journée durant, les participants ont travaillé sur la mise en œuvre de cette nouvelle Assurance agricole au profit des petits exploitants qui, selon le Directeur pays Francophone de PULA, sont confrontés à d’énormes difficultés liées aux alias climatiques pour booster leur production agricole. Selon lui, le type d’assurance agricole proposé par la société qu’il représente est une alternative pour offrir aux agriculteurs maliens une solution prometteuse qui contribuera énormément à la sécurité alimentaire. Il cite deux types : assurance de germination (en cas d’échec de la semence) et une autre sur le rendement (les périodes de récoltes).

Pour lui, à travers ces types d’assurances qui sont deux à faire leur preuve dans plusieurs pays africains, PULA veut apporter des réponses aux changements et chocs climatiques auxquels les petits agriculteurs maliens sont confrontés. Les petits exploitants agricoles qui représentent presque 80% de la population subissent de lourdes pertes en raison du changement climatique marqué par la baisse pluviométrique, l’espacement des pluies et les ravageurs qui consument tout le champ à leurs passages. Les petits agriculteurs ont du mal à gérer seuls ces menaces en absence d’assurance. Pour le ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag MOHAMED ALI, les instruments financiers adéquats sont nécessaires pour corriger ces insuffisances, ajoutant que l’initiative d’assurance agricole de PULA est encore en phase pilote et un certain nombre d’obstacles restent à surmonter pour qu’ils soient plus largement disponibles.

Poursuivant que les objectifs de la rencontre du jeudi était justement d’examiner les meilleures options d’assurance agricole proposées par PULA et de formuler des recommandations concrètes au gouvernement pour l’adoption de solutions d’assurances agricoles innovantes adaptées, susceptibles de générer davantage de bénéfices pour notre secteur agricole. Le Commissaire à la Sécurité Alimentaire a espéré à la mise en place de politiques agricoles robustes, capables de garantir et de promouvoir le développement rural.

