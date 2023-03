Filière mangue au Mali : la campagne 2022, à l’heure du bilan

Le Centre international de conférence de Bamako a abrité, ce jeudi 16 mars, l’édition 2023, de la Journée bilan de la mangue. Un évènement organisé par l’Interprofession de la filière mangue (IFM-Mali) et le Programme d’Appui à la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (PCAO-Mali).

« La mangue, l’or vert du Mali : création massive d’emploi et de richesse ». C’est le thème de l’édition 2023 de la Journée nationale de validation des statistiques de la production, de la commercialisation, de la transformation et de l’exportation de la mangue du Mali (campagne 2022). La journée de bilan sert aussi à « identifier les contraintes pour mieux préparer la prochaine campagne », a indiqué Mody Baber Sidibé, représentant le ministre du Développement rural.

L’organisation d’une telle journée se justifie, selon le représentant du ministre. D’abord à cause du potentiel de production de cette filière qui était de 800 000 tonnes de mangue en 2022. Aussi, à cause de la place de la filière mangue dans l’économie nationale du Mali. Mody Baber Sidibé a rappelé que la mangue constitue le premier fruit d’exportation du Mali. Ce qui en fait une filière à fort potentiel de production et de compétitivité sur les marchés sous régionaux et européens.

Dans son mot de cadrage de la Journée, Issa Togo a salué au nom de l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture du Mali (APCAM), la tenue de cette journée. Il a utilisé le pupitre à lui offert pour rappeler les missions de l’Interprofession de la filière Mangue du Mali (IFM-Mali). Il s’agit entre autres de : promouvoir et défendre les intérêts de la filière, contribuer à l’introduction au Mali des nouvelles technologies pour la production et le conditionnement de la mangue ; contribuer à une meilleure gestion des marchés par une meilleure adaptation des produits et leur promotion.

Lutte contre la mouche des mangues ; relever le niveau d’exportation ; et la formation des acteurs de la filière sont les principaux défis que le département du Développement rural entend relever pour le bonheur des acteurs de la filière mangue au Mali.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

