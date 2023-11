Mali : le projet SUSTAIN Sahel, qui vise à promouvoir de nouvelles pratiques agricoles, enregistre des résultats satisfaisants

Dans le cadre du projet « Utilisation synergique et protection des ressources naturelles pour les moyens de subsistance des populations rurales par l’intégration systématique des cultures, des arbustes et du bétail au Sahel » (SUSTAIN Sahel), le Centre de Formation Continue de l’Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA) de Katibougou a abrité, le samedi 11 novembre, la journée paysanne en station. C’était sous l’égide du Directeur des Etudes de l’IPR-IFRA, le Pr Moussa TANGARA.

L’incapacité du secteur agricole africain à assurer le droit à l’alimentation des populations tire sa source du modèle conventionnel caractérisé par la destruction des équilibres écologiques au profit de l’utilisation des produits chimiques de synthèse. Ce modèle a non seulement montré ses limites à assurer la sécurité alimentaire, mais a aussi engendré d’énormes externalités négatives sur l’environnement, les ressources naturelles et la biodiversité. D’où le projet « Utilisation synergique et protection des ressources naturelles pour les moyens de subsistance des populations rurales par l’intégration systématique des cultures, des arbustes et du bétail au Sahel » (SUSTAIN Sahel).

Financé par l’Union Européenne et mis en œuvre Afrique dans trois pays de l’Afrique, le Burkina Faso et le Mali et le Niger, il vise à contribuer à la Conception de systèmes Cultures Arbres et Bétail (CAB) durables en améliorant la contribution du feuillage des arbustes à la nutrition, à la santé et à la production du bétail, à la qualité du fumier et à la fertilité du sol ainsi qu’à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) entériques et d’origine végétale.

L’approche du projet s’inscrit dans les thèmes de l’agroécologie, de l’agriculture biologique et des éléments de l’agriculture de conservation. Au Mali, le projet SUSTAIN Sahel est mis en œuvre par deux structures de recherches et organisation paysanne : Centre Régional de Recherche Agricole de Sikasso (IER-CRRA) de Sikasso et l’Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA) de Katibougou et l’Association des organisations professionnelles Paysannes (AOPP).

Partager les innovations en cours de développement du projet

L’IER-CRRA de Sikasso et l’IPR/IFRA de Katibougou sont chargés du volet recherche, notamment la promotion des innovations dans la pratique culturelle. Des innovations qui sont par la suite dissimulées par l’AOPP auprès des producteurs des régions de Sikasso et de Koulikoro à travers des journées portes ouvertes soit en milieu paysan soit en station. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette journée organisée par l’IPR-IFRA de Katibougou qui intervient après celle paysanne organisée par l’AOPP, qui a réuni, le lundi 30 octobre, les producteurs de la région de Koulikoro à Banani-Doumba pour la vulgarisation des innovations du projet. L’objectif de cette journée organisée par l’IPR-IFRA de Katibougou est de partager les innovations en cours de développement du projet, de recueillir les perceptions des participants sur les innovations, et enfin de déterminer les stratégies appropriées pour la diffusion des innovations.

Selon le Directeur des Études de l’IPR-IFRA, Pr Moussa TANGARA, malgré la place jouée dans l’agriculture dans le développement économique et social des pays africains en général et du Mali en particulier, des contraintes de faible productivité des cultures demeurent. Celles-ci sont généralement liées aux conditions climatiques de plus en plus défavorables, à la baisse de la fertilité des sols et à certaines pratiques culturales paysannes non appropriées.

Améliorer la fertilité des sols à travers l’utilisation des ligneux

Pour lever ces contraintes, une alternative est de co-développer de systèmes Cultures Arbres et Bétail (CAB) durables en améliorant la contribution du feuillage des arbustes à la nutrition, à la santé et à la production du bétail, à la qualité du fumier et å la fertilité du sol ainsi qu’à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) entériques et d’origine végétale. « Ce co- développement devrait générer l’impact ultime suivant : résilience et intensification du potentiel du Sahel, rehaussement des systèmes de production et amélioration des moyens d’existence des petits exploitants agricoles », a précisé l’enseignant chercheur.

Concrètement, il s’agit d’améliorer la fertilité des sols à travers l’utilisation des ligneux. C’est dans ce cadre que des ligneux autochtones d’origine autochtone et étrangère ont été introduits afin d’améliorer la fertilité des sols et augmenter les rendements des cultures. Cette technologie, qui a donné des résultats satisfaisants, est développée depuis trois ans par les chercheurs de l’IPR/IFRA dans le cadre projet.

Le satisfecit des producteurs

Après la cérémonie d’ouverture, les paysans, venus de plusieurs communes de la région de Koulikoro, ont visité deux parcelles de démonstration de l’IPR/IFRA de Katibougou. Cette visite est une manière pour les chercheures d’amener les producteurs à comprendre les technologies qu’ils sont en train de développer mais aussi d’avoir leur perception sur le sujet afin de mettre en place une stratégie de vulgarisation des technologies développés à l’IPR/IFRA dans le cadre du projet, a insisté Aliou Badra Kouyaté, point focal du Projet Sustain Sahel et enseignant-chercheur à l’IPR/IFRA de Katibougou. La visite de terrain a été suivie par une plénière au cours laquelle, les producteurs, très satisfaits, ont mis l’accent sur les acquis du projet. Les résultats du projet vont, selon eux, améliorer considérablement la productivité agricole au Mali.

Il faut rappeler que la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Directeur de la Recherche de l’IPR/IFRA de Katibougou, du Directeur du Centre National de Recherche Agricole (CNRRA), Dr Fagaye Sissoko, de la Coordinatrice Nationale de SUSTAIN SAHEL, Dr Dembélé Hawa Coulibaly et bien d’autres responsables du projet au Mali.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

De retour de Katibougou

