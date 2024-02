Alors que le Mali fait face à l’une des pires crises de fourniture d’énergie, le président de transition, le Colonel Assimi Goïta, reçoit la visite d’une importante délégation de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, conduite par son vice-président, Ousmane Diagana.

La tournée régionale entamée par le vice- président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du centre l’a conduit à Bamako, où il a été reçu au Palais de Koulouba par le Président de la transition, Colonel Assimi Goïta.

La crise énergétique qui sévit au Mali s’est invitée au cœur des échanges entre les deux personnalités. « La crise énergétique que nous avons trouvée au Mali doit être résolue ou réglée le plutôt possible. La Banque mondiale a offert son aide au Mali pour trouver des solutions à court terme et ensuite on va travailler avec le Mali sur des solutions moyennes et durables », a déclaré le chef de la délégation de la Banque mondiale, Ousmane Diagana.

La délégation de l’institution de Breton Wood pour l’Afrique de l’Ouest et du centre a confirmé au micro de l’ORTM que le Président Malien a donné « son accord pour toutes les propositions avancées ». En retour, le sieur Ousmane Diagana a exprimé la disponibilité de la Banque Mondiale à travailler avec « diligence et célérité » avec les services compétents du Mali pour appliquer des solutions et visibles sur le terrain.

Le Mali traverse l’une des pires crises énergétique de son histoire. Des quartiers entiers de Bamako et des villes à l’intérieur du pays sont privés d’électricité pendant souvent 48 à 72 heures. Les différents espoirs donnés par le gouvernement pour la résolution de la crise peine à produire les résultats. Depuis août 2023, les délestages persistent au point que des entreprises dépendant de l’électricité pour fonctionner peinent à réaliser des chiffres d’affaires. Les arrestations de certains cadres de la société Energie du Mali n’arrivent pas à donner une solution définitive aux coupures. Récemment, la ministre de l’Energie et de l’Eau, Bintou Camara, très décriée, a appelé les populations à la « résignation » jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée à l’insuffisance de fourniture d’électricité aux consommateurs.

Au-delà de l’énergie, le vice-président Ousmane Diagana a discuté avec le Chef de l’Etat l’impact des crises mondiales sur le Mali, le changement climatique, l’impact de la crise en Ukraine, et les effets persistants de la pandémie de Covid-19. Dans la foulée, il a loué la résilience de la population malienne et les efforts déployés par le gouvernement pour répondre aux problèmes dans un contexte de crise. Pour la délégation de la Banque mondiale, le Mali reste un partenaire important de l’institution financière puisqu’il fait partie des États membres du conseil d’administration.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

