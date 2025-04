Visite de courtoisie de Monsieur Wencai Zhang, Directeur Général et chef de l’administration du groupe de la banque mondiale à la primature

By

Ce jeudi 17 avril 2025, Monsieur Wencai ZHANG, Directeur Général et Chef de l’Administration du Groupe de la Banque mondiale, a effectué une visite de courtoisie à la Primature.

Cette mission avait pour objectifs de renforcer la coopération entre la République du Mali et le Groupe de la Banque mondiale, d’échanger sur la vision actuelle des Autorités maliennes en matière de coopération au développement, et de discuter des stratégies d’amélioration de l’appui de la Banque afin de maximiser son impact sur la résilience et le développement socio-économique du pays. Les échanges ont également porté sur les orientations de la prochaine reconstitution des ressources de l’IDA21, actuellement en préparation.

Monsieur ZHANG a salué la qualité de la collaboration entre la Banque mondiale et le Mali. Il a réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner la Vision Mali kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ainsi que la Stratégie Nationale pour l’Émergence et le Développement Durable (SNEDD) 2024-2033. Le Directeur Général a également proposé un accompagnement technico-politique en soutien aux efforts du Gouvernement de la Transition.

En retour, le Premier ministre a sollicité la reprise de l’Appui budgétaire général (ABG) de la Banque mondiale en faveur du Mali, en soutien au déficit budgétaire. Il a rappelé l’importance du respect des trois principes fondamentaux définis par Son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État, en accord avec la vision du peuple malien : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali, et la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises.

Le Chef du Gouvernement a tenu saluer à l’alignement de la Banque mondiale sur les priorités nationales exprimées dans les documents de la Vision Mali kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 et de la SNEDD 2024-2033. Les échanges ont également porté sur la reprogrammation du projet de réhabilitation de la route Sévaré-Gao, dès que les conditions sécuritaires le permettront. Ce chantier sera conduit par le Génie militaire, notamment dans les zones où l’insécurité demeure.

À la date du 31 mars 2025, le portefeuille actif de la Banque mondiale au Mali comprend dix-neuf (19) projets, dont onze (11) à caractère national et huit (08) à caractère régional, pour un montant total approuvé de 1 796 millions de dollars US, soit environ 1 077,6 milliards de FCFA. La rencontre s’est tenue en présence du ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou.

