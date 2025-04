Le Directeur Général et Chef de l’Administration du Groupe de la Banque mondiale visite Mali

Bamako , le 15 avril 2025 – Le Directeur Général et Chef de l’Administration du Groupe de la Banque mondiale, M. Wencai Zhang, entreprend pour la première fois une visite de travail de trois jours au Mali dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Mali et la Banque mondiale.

Durant son séjour au Mali, du 16 au 19 avril 2025, M. Zhang rencontrera des membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers, pour échanger sur les questions de développement du Mali. Outre le dialogue de haut niveau avec les autorités, le Directeur Général échangera également avec le secteur privé, visitera les sites des projets et s’entretiendra avec les bénéficiaires. Ces diverses réunions permettront de faire l’état des lieux des défis auxquels le pays fait face et de mieux identifier les appuis de la Banque mondiale pour éradiquer la pauvreté dans un monde plus vivable.

Le Groupe Banque Mondiale reste un partenaire de premier plan dans le soutien au développement du Mali, y compris la réalisation d’infrastructures de soutien à la croissance économique, la réduction de la fragilité, des conflits et de la violence, le développement du capital humain et le changement climatique.

Son portefeuille dans le pays comprend actuellement 11 projets nationaux et 8 projets régionaux pour un montant total d’un peu plus de 1,8 milliard de dollars des Etats-Unis. Ces projets soutiennent le développement dans des secteurs tels que l’agriculture, le développement urbain, l’accès à l’eau, l’inclusion sociale, l’énergie, les routes, l’assainissement, l’autonomisation des femmes, l’éducation et la santé.

Contacts:

A Bamako, Edmond B. Dingamhoudou + 223 91 32 77 81 edingamhoudou@worldbank.org

