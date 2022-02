Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou, a présidé, ce lundi 21 février, la conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2023. Ce lancement intervient dans un contexte marqué par plusieurs défis budgétaires auxquels le Mali est confronté.

-maliweb.net« Les perspectives macroéconomiques du Mali incitent à la mise en œuvre d’une politique budgétaire prudente », a indiqué à l’entame de ces propos le ministre de l’Economie et des Finances. Alousseni Sanou reste cependant optimiste et annonce une reprise de l’activité économique avec un « taux de croissance réel attendu de 5,3% » en 2023 contre 3,5% en 2022.

Au Mali, le budget 2022, en cours d’exécution, est éprouvé par les sanctions économiques et financières « disproportionnées » prises par la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali. Qu’à cela ne tienne, rassure le ministre Sanou, le gouvernement travaillera à l’amélioration de l’exécution budgétaire poursuivant le double objectif d’intensification de la mobilisation des ressources intérieures et de maîtrise des dépenses.

Parlant au nom des Partenaires techniques et financiers, Adalbert Nshimyumuremyi, Chef de bureau de la Banque africaine de développement pour le Mali a souligné les défis auxquels le budget 2023 devra faire face : la baisse des appuis budgétaires ; la hausse de la masse salariale qui est de 45% contre une norme 35% maximum fixée par l’UEMOA ; les sanctions économiques et financières alors que 1/3 de la population malienne est menacée par la famine.

Face à ces défis, le ministre explique que le déficit budgétaire projeté en 2022 est de 4,7% du PIB. « Un chiffre nettement meilleur que la prévision de 5,5% », a souligné le ministre Alousseni Sanou. Autre signe de la bonne santé de l’économie malienne : la mobilisation « plus satisfaisante » des recettes fiscales. Ainsi, le taux de pression fiscale remonte à 15,5% du PIB en 2022 contre 15,1% en 2021.

Trois thèmes développés…

Trois thèmes ont été développés au cours de la conférence du processus budgétaire 2023. Le premier thème porte sur « l’Articulation entre la réforme budgétaire et la réforme administrative : enjeux et défis ». Le deuxième thème porte sur « la Pratique de l’évaluation des programmes : forces et faiblesses des outils et du dispositif ». Enfin, le troisième thème de la conférence est relatif à « l’Animation du dialogue de gestion au cours du processus budgétaire : acteurs, processus et enjeux ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :