Madiou Simpara, President de la CCIM l’a déclaré hier : “Le personnel et les activités sont payés sur fonds propres depuis notre arrivée”

“La CCIM a 10 milliards de F CFA dans les différents comptes”

Présentation du rapport d’activités 2024, de l’état d’exécution du budget 2024, du projet de programme 2025 et du projet de budget 2025 étaient les cinq points inscrits à l’ordre du jour des travaux de la session 2025 de l’assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, tenue hier jeudi 20 février au Parc des expositions de Bamako sous la présidence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo.

La cérémonie d’ouverture des travaux de cette assemblée consulaire s’est déroulée en présence d’éminentes personnalités dont le représentant du gouverneur du district de Bamako, des membres du Conseil national de transition et de diplomates accrédités au Mali…

Après les mots de bienvenue du maire de la Commune V, le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, Madiou Simpara, a fait l’Etat des lieux de la Chambre depuis leur arrivée aux affaires et a salué les autorités du pays notamment le président de la Transition le général d’armée Assimi Goïta, le Premier ministre, le ministre de l’Industrie et du Commerce et tous les membres du gouvernement pour le soutien apporté au secteur privé du Mali.

Selon le président Madiou Simpara, c’est avec l’ambition de changer de gouvernance que lui et son équipe ont pris les rênes de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali. “Nous avons pu apporter beaucoup de changements. Pour preuve, à notre prise de fonction, le salaire du personnel et les activités de la Chambre étaient tous payés avec des prêts. Nous avons pu rationnaliser les dépenses et multiplier les sources de revenus et ces mesures ont porté fruit, car le personnel de la CCIM tout comme les activités sont payés sur fonds propres. Aussi nous avons un montant de 7 milliards F CFA au niveau du trésor et trois plus de 3 milliards F CFA dans les banques. Grâce au changement effectué dans la gestion, la CCIM a 10 milliards de F CFA dans ses différents comptes”, a soutenu le président de la CCIM.

Il a aussi expliqué que la construction de leur nouveau siège a certes connu des difficultés, mais son bureau est à pied d’œuvre pour lever ces obstacles.Le président Simpara a également révélé que son bureau a payé les arriérés relatifs à la construction des sièges des délégations régionales. Il a également salué l’avancée des travaux du marché de Koulikoro dont l’inauguration est prévue au mois de juin sous la présidence des autorités.“Nous sommes venus pour qu’il y ait un vrai changement à la CCIM et Dieu merci nous sommes sur cette voie”, s’est-il encore félicité.

Présidant la cérémonie d’ouverture des travaux, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a renouvelé les remerciements et la reconnaissance du président de la Transition, chef de l’Etat le général d’armée Assimi Goïta au président de la Chambre du commerce et d’Industrie du Mali, aux membres du bureau et à l’ensemble des acteurs du secteur privé pour leur contribution de qualité à l’approvisionnement correct et régulier des marchés en denrées de première nécessité sur l’ensemble du territoire national pendant le mois de ramadan 2024 et tout au long de l’année 2024.

“J’adresse mes félicitations au président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, Madiou Simpara, les membres du bureau et l’ensemble du personnel de la CCIM pour la bonne organisation de la présente assemblée consulaire”, a poursuivi le ministre Diallo. Et de rappeler que le général d’armée Assimi Goïta a rappelé lors de la présentation des vœux du gouvernement que l’année 2025 se présente comme une année de grands défis. “C’est pourquoi, le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement avait lui aussi appelé ‘toutes les composantes de la société…’ afin qu’ensemble, dans une démarche unique et solidaire, nous réussissons à instaurer le changement… pour faire du «rêve du Mali Kura», une «réalité». Je vous invite, acteurs du secteur privé, à inscrire toutes vos actions dans cette dynamique”, a plaidé Moussa Alassane Diallo.

Tout en rappelant les efforts fournis par les autorités à doter nos Forces armées et de sécurité en moyens adéquats pour faire face à leur devoir de défense de la mère-patrie contre les attaques terroristes et des brigands sans foi ni loi, le ministre Diallo a annoncé la prise de certaines dispositions par le gouvernement en concertation avec toutes les composantes du secteur privé pour assurer la disponibilité, l’accessibilité et les prix maîtrisés des denrées de première nécessité aux populations.

“Dans cette perspective, et conformément à l’Acte 3 de la lettre de cadrage adressée au Premier ministre, chef du gouvernement par le président de la Transition qu’un plan d’actions à court terme a été élaboré et validé par le Premier ministre le 13 janviers 2025 et relatif à la satisfaction des besoins élémentaires des populations. Je dois également vous informer qu’un cadre de concertation entre l’ensemble des composantes du secteur privé et le Premier ministre, chef du gouvernement a été institué. J’ose espérer, que chacun d’entre vous, va s’atteler à relever les défis qui se posent à notre économie et jouer pleinement sa partition dans vos domaines d’activités respectifs pour le bonheur de nos populations”, a souhaité le ministre Moussa Alassane Diallo.

Il a rappelé aux participants à l’assemblée générale, qu’en créant la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), les chefs d’Etat du Burkina Faso, du Mali et du Niger répondaient favorablement aux attentes et préoccupations des populations de nos trois pays qui convergent désormais vers une communauté de destin. C’est pourquoi, il a invité tous les acteurs du secteur privé à travailler davantage avec leurs homologues burkinabé et nigériens dans le but de hisser la coopération économique et commerciale au même niveau que les bonnes relations de fraternité et d’engagement patriotique qui unissent les chefs d’Etat de nos trois pays.

Kassoum Théra

