100E CA de la CMDT : L’embellie dans la résilience

Le 10 mai 2024, la Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT) a tenu la 100e session de son Conseil d’administration, sous la présidence du Dr. Nango Dembélé, Président directeur général.

Le conseil d’administration, après avoir coopté un nouvel administrateur, a approuvé le rapport de gestion du PDG. Selon le PDG de la Holding CMDT, le résultat net est estimé à 3,656 milliards de francs CFA, pour un total bilan de 507,337 milliards de francs CFA.

Selon le Dr. Dembélé, ces chiffres reflètent la résilience, l’innovation et l’engagement envers la croissance durable. Ils sont le fruit du travail acharné de toute une équipe et d’une direction qui ne perd jamais de vue l’importance de sa mission économique et sociale. La 100e session a donc été l’occasion de célébrer la vision, la stratégie et la performance. « Elle prouve que même dans les secteurs les plus traditionnels, le changement est possible avec de la détermination et une gouvernance solide », a dit Dr. Nango Dembélé.

Le PDG, Dr. Nango Dembélé a profité de l’occasion pour souligner les défis auxquels fait face la CMDT et a appelé à l’unité et à la détermination collective de tous pour les relever.

A K.

Commentaires via Facebook :