99e session ordinaire du conseil d’administration de la cmdt holding Le coton se relance

La 99ème session du Conseil d’administration de la CMDT Holding, s’est tenue le 20 décembre 2023, sous la présidence du PDG de la société, Dr. Nango Dembélé, avec la présence d’une trentaine d’administrateurs.

Cette session coïncide avec l’annonce des prévisions de production cotonnière 2023-2024 qui place à nouveau notre pays à la tête et la pause de la première pierre de la nouvelle et usine d’égrenage de Kokofata dans la Région de Kita, situé à environ 200 kilomètres de la frontière avec le Sénégal.

Dr. Nango Dembélé avait annoncé le 24 mai 2023 à la fin des travaux de la session du 98 ème Conseil d’administration, que des résultats positifs ont été enregistrés suite aux tests de produits insecticides contre les insectes Jassides et, que “le Mali ne connaîtra pas probablement d’attaques jassides sur le cotonnier lors de la campagne cotonnière 2023-2024 qui se prépare activement”. Ces jassides étaient la cause de la chute de la production de La CMDT.

Ainsi, La 99è CA a permis au conseil d’examiner les états financiers et le bilan au titre de l’exercice 2023. A l’issue donc des travaux, le budget 2024 a été fixé en produits à 515, 454 milliards F CFA pour des charges de 514,310 milliards F CFA ; 12,951 milliards F CFA d’investissements dont 6,702 milliards F CFA pour la construction de la nouvelle usine d’égrenage de coton à Kokofata.

Aminata Agaly Yattara

Commentaires via Facebook :