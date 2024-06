Une convention vient d’être signée avec la structure AA TRANSIT, dont une forte délégation est arrivée de Conakry, en vue de décrocher l’aval du PDG Nango DEMBELE.

Le deal a été passé avec Ousmane SAVANE, DGA et Directeur par intérim de Alport Conakry, qui en a réussi la prouesse vendredi 31 Mai 2024. Il a acquis en effet une signature décisive que la Compagnie Malienne de Développement du Textile (CMDT) a apposée à la convention entre AA Transit, filiale du groupe ALBAYRAK S.A et la société d’Etat Malienne en charge de l’or blanc, denrée logée au port de Conakry depuis début 2022, dans la foulée des sanctions de la CEDEAO.

Monsieur Ousmane SAVANE était accompagné pour la circonstance stance du Responsable Juridique de Alport Conakry, afin de signer la convention portant transit de l’or blanc malien via la concession du groupe turque basé en Guinée. Au final la CMDT et la délégation de AA sont parvenus à l’accord conjoint final devant permettre de parapher le deal. Un renouvellement qui intègre une clause additionnelle, conformément à la proposition du représentant de Albayrak Mali, M Modibo KEITA. L’ex ministre de l’agriculture a en effet accordé une remise à la CMDT à partir d’un certain volume. Au fait, plus le volume exploité est important, plus l’est aussi la remise afin que le Mali opte pour le transit de volumes importants. Ainsi, une remise spéciale sera accordée à la CMDT à partir de 30 000 à 50 000 tonnes de coton.

Le PDG de la CMDT, Dr Nango DEMBELE, s’est réjoui de cette confiance renouvelée en ces termes : « Sur le plan de la compétitivité, la CMDT est arrivée à un type de mariage forcé avec Alport et il n’y a pas de divorce possible». De quoi rassurer de la solidité du corridor guinéen grâce aux capitaux importants que draine la concession turque, laquelle séduit de plus en plus les structures étatiques et celles du secteur privé !

I KEÏTA

