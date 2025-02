Les dirigeants africains demandent le retrait immédiat des rebelles du M23 de la RDC

ADDIS-ABEBA, 17 février (Xinhua) — Les dirigeants africains participant au 38e sommet de l’Union africaine (UA) ont demandé le retrait immédiat du groupe armé du Mouvement du 23 mars (M23) de l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Lors d’une conférence de presse en marge du sommet de l’UA, dimanche à Addis-Abeba, capitale de l’Ethiopie, le commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité de l’UA, Bankole Adeoye, a déclaré que les dirigeants africains appelaient à la préservation et au respect total de la souveraineté, de l’unité politique et de l’intégrité territoriale de la RDC.

“Nous exprimons clairement notre grande inquiétude, et les dirigeants l’ont fait aussi, concernant la situation dans l’est de la RDC, en appelant au retrait immédiat du M23 et de ses partisans de toutes les villes occupées, y compris l’aéroport de Goma dans l’est de la RDC”, a déclaré M. Adeoye.

Le commissaire a noté que le bloc continental suivait de près la crise et encourageait une mise en œuvre effective des processus de Luanda et de Nairobi.

“Il est également important de souligner que les dirigeants, même au niveau de l’assemblée et du conseil de paix et de sécurité, ont également convenu de veiller à ce que les deux processus, communément appelés processus de Luanda et de Nairobi, restent la meilleure forme de cadre de dialogue pour toutes les parties”, a-t-il déclaré.

Selon M. Adeoye, le bloc continental a condamné l’exploitation illégale des minerais et d’autres ressources naturelles dans la région, qui a compliqué la crise. L’UA a appelé toutes les parties au conflit dans l’est de la RDC à se réconcilier et à dialoguer. Fin

Source: https://french.news.cn/

