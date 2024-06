La fédération des communautés africaines au Mali (Fecam), a continué la célébration de la journée de l’intégration au-delà du 25 mai. Pendant une semaine, des activités culturelles, des rencontres et autres pour célébrer l’unité africaine. Les festivités ont pris fin par une nuit de l’intégration au CICB, la semaine dernière. Les mets étaient au rendez-vous !

Une intégration qui passera par les mets des différentes communautés africaines présentes au Mali, une initiative de la Fecam pour boucler la semaine de l’intégration au Mali. Il s’agissait pour la fédération des communautés africaine au Mali, d’organiser un diner où tous les plats préférés des différentes communautés africaines seront au rendez-vous.

C’est ainsi qu’une vingtaine de stands, camerounais, Siéra-léonais, burkinabé, béninois, ghanéen entre autres étaient installés avec des bons plats à gogo. Chacun pouvait se servir. Un buffet gratuit sous des couleurs africaines. Des plats à base de mil, de riz, de manioc, d’arachide entre autres. En plus des plats, des boissons à base locale étaient aussi au rendez-vous.

Ibrahim Mansaré de la Siéra-Léone a pris part au buffet de l’intégration. Sa communauté a présenté un plat ‘’kassavaliv’’, à base du manioc, de la patte d’arachide et très pimenté. Il dira : « On a gouté beaucoup de plats des autres pays comme le Bénin, le Togo, le Cameroun. On a tous presque les mêmes plats en Afrique. Du manioc, du riz, haricot et de l’arachide. En Guinée, c’était la pâte d’arachide ».

Le Ghana était présent à cette nuit avec son plat ‘’Awatié’’. Un plat à base de riz, du haricot, du poisson fumé et beaucoup de piment. C’est un plat qui coûte très moins cher et très résistant, a confié, Akuya Friyé, ghanéenne au Mali. «C’est une nuit pleine d’émotion, On se retrouve comme une seule famille. La joie est juste. C’est un grand plaisir », a exprimé Mohamed Samoura, président de la communauté siéra léonaise au Mali.

« Nous ne pouvons que remercier les autorités maliennes et tout le Mali, notre pays d’accueil. La présence et accompagnement des autorités maliennes n’ont pas défaut. Elles ont été là et nous leur remercions. Je remercie le ministre de l’Intégration africaine au Mali », a lancé la présidente de la communauté béninoise au Mali, Mme Adjeodah Sofiath et soutenue par Chadrak Houssou du Bénin.

Koureichy Cissé

