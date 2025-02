Le président angolais prend la présidence de l’UA

ADDIS-ABEBA, 16 février (Xinhua) — Le président angolais João Lourenço a pris samedi la présidence tournante de l’Union africaine (UA) à l’ouverture de la 38e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA à Addis-Abeba, capitale de l’Ethiopie.

Il a remplacé le président sortant de l’UA, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui a assumé la présidence du bloc continental depuis février de l’année dernière lors de la 37e session de l’assemblée de l’UA.

Dans son discours d’acceptation, le président angolais a exprimé sa forte détermination à accélérer les principales aspirations du bloc panafricain par la promotion de l’unité continentale et le progrès socio-économique.

“Ma vision, sur ce qui est essentiel compte tenu de l’avenir, est de mettre fin aux conflits en Afrique, de relever les défis des changements anticonstitutionnels de gouvernement, du terrorisme et d’autres défis liés aux catastrophes naturelles résultant du changement climatique, ainsi que des maladies et des menaces pour la santé publique qui nous appellent à unir nos efforts pour trouver des solutions collectives”, a déclaré M. Lourenço aux dirigeants africains présents au sommet de l’UA.

Saluant le leadership “dynamique et proactif” du président mauritanien durant son mandat à la tête de l’organisation continentale, le chef de l’Etat angolais a souligné sa ferme volonté de continuer à s’appuyer sur les réalisations passées durant sa présidence de l’UA en 2025.

De son côté, M. Ghazouani a mis l’accent sur les questions clés qui se sont posées au cours de sa présidence d’un an, allant de la consolidation de la paix et de la sécurité au renforcement de la présence de l’Afrique et de l’UA sur la scène mondiale. Il a appelé les dirigeants africains à poursuivre leurs efforts en faveur d’un développement pacifique du continent, d’une plus grande collaboration et du renforcement du bloc continental de 55 membres.

Le sommet de deux jours de l’UA, qui se déroule de samedi à dimanche, est placé sous le thème de l’UA pour l’année 2025 : “Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine grâce aux réparations”. Fin

Source: https://french.news.cn/

