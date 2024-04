La 16ème réunion du programme régional de production intégrée du cotonnier en Afrique (PR PICA) s’est ouverte, hier lundi, à Bamako. Elle réunit 200 participants des 8 pays membres de l’Afrique de l’ouest et du centre.

La 16ème réunion du programme régional de production intégrée du cotonnier en Afrique (PR PICA) va durer quatre jours. Elle réunit 200 participants de 8 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre producteurs de coton composés des représentants des instituts de recherches, des sociétés cotonnières, des associations interprofessionnelles et des organisations des paysannes.

A l’ouverture des travaux, le président Directeur général de la Compagnie malienne pour le Développement des Textiles , Dr Nango Dembélé , a déclaré que cette réunion bilan du PR PICA s’ouvre dans une période critique pour les filières cotonnières à cause du changement climatique entrainant un déficit de pluviométrie et les crises liées à l’invasion des jassides en 2022 .

Pour le secrétaire permanent du PR PICA, Luc Abadassi, les chercheurs ont proposé des produits pour la bonne gestion de ces jassides permettant de limiter les dégâts en cours de la campagne 2022-2023.

Le ministre de l’élevage et de la pêche représentant son homologue de l’agriculture, Youba Bah, le PR PIC est un outil précieux d’intégration au service de développement de l’agriculture et un rôle d’avant-garde dans la durabilité de systèmes de production de coton. C’est pourquoi le ministre de la pêche du Mali a exhorté le PR PICA à renforcer des actions telles que la gestion des résistances ravageurs du cotonnier, l’élaboration des programmes de traitements à trois fenêtres, la mise au point des engrais enrichis en calcium pour la lutte contre l’acidité du sol.

A ce sujet, il a évoqué les défis majeurs auxquels les filières cotonnières sont confrontées aujourd’hui. Ces défis, selon lui, sont relatifs du faible rendement, les effets de changement climatique et la problématique de la transformation des fibres de coton. « Les chercheurs et les acteurs de la filière coton doivent relever ces défis afin que le coton contribue substantiellement au développement socio-économique des Etats membres de la PR PICA », a encouragé le ministre Youba Bah, qui a loué le rôle du comité de pilotage et des chercheurs pour les résultats engrangés dans la lutte contre les jassides.

En bref, cette réunion bilan de PR PICA fera le bilan du déroulement de la campagne cotonnière 2023-2024, la présentation des résultats de recherche de vulgarisation menés de la campagne en cours. S’y ajoute au partage des informations sur la situation de production et de la solution à l’amélioration de la productivité et des revenus des producteurs. La réunion permettra également de faire le point sur le prix d’achat du coton graine et du prix de cession de intrants, les subventions éventuelles, la situation de la pluviométrie.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

