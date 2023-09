Le ministre Lassine Dembélé à l’issue de sa visite des filiales de la CMDT ` «L’espoir d’une bonne campagne est permis»

Après Bougouni, Sikasso, Koutiala et Fana, le ministre de l’agriculture Lassine Dembélé était à Kita, le 31 août dernier, en compagnie d’une forte délégation composée d’administrateurs de la Cmdt dont le PDG Dr Nango Dembélé, le président de l’Apcam, Sanoussy Bouya Sylla, etc. Objectif : s’enquérir de l’état végétatif du coton, échanger avec le monde paysan afin de relever leurs difficultés, entre autres. Pour en avoir le cœur net, le ministre s’est même rendu dans les champs pour constater de visu l’état d’avancement de la campagne

Lancée sous le signe de la relance, après une année drastique liée à l’invasion des jassides et la destruction d’au moins 125 000 hectares, la campagne cotonnière 2023-2024 s’annonce sous de bons auspices. Sous réserve d’une bonne pluviométrie, la CMDT table sur un nouveau record de production, même si ses objectifs étaient fixés à 780 000 tonnes de coton-graine. Sur le sujet, l’administrateur général de la «Filiale-Ouest» rassure d’une disponibilité des engrais à 99% dans l’ensemble ainsi que d’un bon présage pour les prévisions de la campagne en hectares tant pour le coton que pour les céréales.

Selon Boubacar Soumaré, la filiale de Kita a atteint les objectifs de campagne à 90% pour le coton, 125% pour le maïs, 107% pour le mil et à 108% pour le sorgho. Quant à l’approvisionnement en intrants, il est plus que satisfaisant, selon les explications de l’AG, soit 107% en complexe coton et urée et 95 % pour le complexe céréales.

À Kita ainsi que dans toutes les autres filiales de la Cmdt, il ressort des témoignages de cotonculteurs comme de la collecte des données du système d’information et d’alerte sur les différents ravageurs du cotonnier, en zone CMDT OHVN et IER, une maîtrise de l’ensemble des ravageurs y compris le jasside. Le ministre a néanmoins invité l’administration de la Cmdt à la vigilance afin de contrer toute éventuelle attaque. Monsieur Lassine Dembélé en a profité pour partager avec les producteurs la vision de son département pour le développement de l’agriculture. Par-delà l’amélioration de la production, la transformation du coton sur place, le visiteur envisage d’engager la réflexion sur un nouveau mécanisme, à l’effet de résoudre définitivement la même équation récurrente «depuis 15 ans», à savoir : le retard dans les approvisionnements. Il a ainsi engagé les techniciens et responsables de la direction nationale de l’Agriculture, en collaboration avec les paysans, à identifier les problèmes et proposer des solutions durables à même d’accroître les effets de la subvention sur le niveau de la production. Aux représentants de la population de Kita, le ministre Dembélé a par ailleurs annoncé la pose très prochainement de la première pierre d’une l’usine d’égrenage du coton très prochainement. En somme, par rapport à l’objectif de la campagne cotonnière, selon le nouveau ministre, l’espoir d’une bonne campagne est permis.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :