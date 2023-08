Le ministre de l’Agriculture M. Lassine Dembélé, accompagné d’une forte délégation avec à sa tête le PDG de la CMDT, Dr Nango Dembélé, le Président de l’APCAM, le mandataire judiciaire de la CSCPC et des techniciens et cadres de ces institutions respectives, a entamé une tournée le jeudi 03 août 2023 dans les zones CMDT de (Bougouni (Filiale sud), Sikasso (Filiale sud), Koutiala (Filiale nord-est) et Fana (Filiale centre).

Les principaux objectifs de la mission consistent : présentation et prise de contact du nouveau ministre de l’Agriculture ; le point de l’approvisionnement des producteurs de coton en intrants agricoles ; la problématique de la gestion des jassides et la physionomie de la campagne.

Les activités du jeudi ont débuté par la visite de la Coordination de Bougouni qui fait partie de la Filiale sud de la CMDT. Après la visite de courtoisie aux autorités coutumières de la ville, la délégation s’est rendue à Bohi ( secteur de Kolondièba) qui se situe à quelques kilomètres de la ville de Bougouni. Accueillie très chaleureusement par les cotonculteurs et leurs familles, la délégation s’est dirigée vers les champs de coton et de maïs de Monsieur Diakaridia Koné. Le ministre ainsi que le PDG de la CMDT ont été agréablement surpris de voir l’aspect très satisfaisant des champs visités.

Le producteur remercie l’Etat et tout l’encadrement de la CMDT car, il affirme avoir reçu les intrants et les pesticides à temps et a déjà bouclé le 3e traitement de son champ de coton. Ainsi, il n’a eu aucun souci avec les ravageurs à cette date.

Il faudra retenir que, malgré le démarrage difficile de la campagne à cause de la timidité de la pluviométrie, le secteur de Kolondièba est à 101% d’exécution de son plan de campagne en ce qui concerne le coton.

Le ministre a poursuivi vendredi 04 août 2023 sa visite dans la zone CMDT de Sikasso. Après les salutations d’usage dans la grande famille Traoré, le ministre Dembélé et sa délégation ont immédiatement rencontré les responsables du secteur rural établis dans la région de Sikasso. Cette rencontre des cadres a été l’occasion pour faire le point de la situation de la campagne cotonnière qui affiche d’ores et déjà un visage reluisant.

Dans son intervention, le ministre de l’Agriculture a plutôt mis l’accent sur le dédommagement des cotonculteurs qui ont été affectés par la campagne de l’année dernière. Il s’agit d’une promesse faite par le Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goita lors du dernier Conseil supérieur de l’agriculture de rembourser les frais CMDT déjà effectués par certains producteurs de coton qui ont eu un mauvais rendement à cause des insectes ravageurs.

Au ministre d’expliquer et d’insister largement que cette dérogation n’est faite qu’à ceux qui ont été affectés par cette catastrophe.

En ce qui concerne la disponibilité des intrants agricoles, Lassine Dembélé dira que les services techniques suivent en temps réel, la chaîne de distribution des engrais subventionnés malgré certaines difficultés rencontrées.

Il renchérit qu’il est temps de changer le système de subvention et l’orienter vers d’autres mécanismes comme la commercialisation ou l’industrialisation.

Plus de deux heures d’échanges ont permis à la délégation ministérielle et aux cadres du secteur rural d’accorder leurs violons et partager les informations en cours, en vue d’atteindre les objectifs de la campagne agricole 2023-2024.

Alassane Cissé

Source : NOTRE VOIE

