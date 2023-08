Dans le cadre de la campagne cotonnière 2023/2024, le ministre de l’Agriculture, M. Lassine Dembélé, à la tête d’une forte délégation, a entamé le jeudi, 03 août 2023, une tournée dans la zone de Bougouni (filiale Sud), Sikasso (filiale Sud), Koutiala (filiale Nord-est) et Fana (filiale Centre). Sans doute avec la volonté farouche de procéder à un diagnostic sérieux de la situation qui prévaut pour la campagne en cours au moment le Mali a perdu sa place de premier de rang de producteur de l’or blanc.

Nommé à la faveur du dernier remaniement ministériel du 1er juillet par le Président Assimi Goïta, le tout nouveau ministre de l’Agriculture, Lassine Dembélé, qui a une réputation de bosseur acharné, se met à l’œuvre. Ainsi, l’une de ses premières actions est la descente dans la zone CMDT, la plus importante entreprise malienne fortement dotée par le gouvernement il y a deux ans avec l’intention claire de pouvoir tirer avec toute l’économie nationale vers le haut. Mais voilà, cette performation n’a pas été au rendez-vous pour diverses raisons qui méritent d’être élucidées avec hauteur de vue. Le géant cotonnier a connu en 2022 un déficit record de 15 milliards et a même perdu sa première place de premier producteur de coton.

L’occasion doit donc être mise à profit par le ministre Dembélé pour cerner sans complaisance ce qui ne va pas, en cherchant à élucider tous les goulots d’étranglement car la CMDT n’est toujours pas au mieux de sa forme, traversée qu’elle est par une crise qui est loin de connaître son épilogue. Au sein de la délégation du ministre figurent, outre Dr. Nango Dembélé, PDG de la CMDT, le président de l’APCAM, le mandataire judiciaire de la CSCPC ainsi que des techniciens et cadres de ces institutions respectives. Il s’agit, a-t-on avancé, pour le ministre et sa délégation de prendre contact avec les principaux acteurs, faire le point de l’approvisionnement des producteurs de coton en intrants agricoles et s’imprégner de la problématique de gestion des jassides et la physionomie de la campagne. La délégation est allée voir la Coordination de Bougouni qui fait partie de la Filiale Sud de la CMDT. Après une visite de courtoisie aux autorités coutumières de la ville, le ministre et sa délégation se sont rendus à Bohi dans le secteur de Kolondièba. Après l’accueil cordial, ils se sont dirigés vers les champs de coton et de maïs de monsieur Diakaridia Koné. Dans son intervention, Diakaridia Koné a remercié l’Etat et tout l’encadrement de la CMDT. Ensuite, il a donné l’affirmation d’avoir reçu les intrants et les pesticides à temps et a même déjà bouclé le 3ème traitement de son champ de coton. Il a ajouté qu’il n’a eu aucun souci avec les ravageurs à cette date. Il est également dit que malgré le démarrage difficile de la campagne agricole à cause de la timidité de la pluviométrie, le secteur de Kolondièba est à 101 % d’exécution de son plan de campagne en ce qui concerne le coton. Ces deux bonnes nouvelles prévalent-elles partout dans les différentes zones de production ?

Luc Sidibé

Commentaires via Facebook :