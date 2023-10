2e édition du Forum sur la Coopération Chine-Mali : promouvoir davantage la coopération économique et sanitaire entre les deux pays

Dans le cadre du 63e anniversaire de l’amitié malienne, l’Ambassade de la République de Chine au Mali et l’Agence malienne pour la promotion des Exportations (APEX) ont organisé le vendredi 20 octobre la 2e édition du Forum sur la Coopération Sino-malienne. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Chen Zhihong, Ambassadeur de la Chine au Mali et de plusieurs membres du gouvernement.

Procéder à des échanges et discussions pour promouvoir davantage notre coopération économique et sanitaire, c’est l’objectif de la 2e édition du Forum sur la Coopération Chine-Mali.

Placé sous le thème : « Construisons ensemble une communauté économique et une communauté de santé Chine-Mali », cette 2e édition du Forum sur la Coopération sino-malienne réunit les opérateurs économiques et les hommes d’affaires des deux pays.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Mali et la Chine, il y a 63 ans, les deux pays ont mené une coopération fructueuse tous azimuts et à différents niveaux, tout en suivant les principes de l’amitié sincère, de l’égalité, du soutien mutuel et du développement commun, a rappelé l’Ambassadeur de la République de Chine au Mali. Chen Zhihong a déclaré que la coopération économique et commerciale entre les deux pays a obtenu des acquis remarquables.

A l’en croire, la Chine est devenue le premier pays fournisseur et le quatrième partenaire commercial du Mali et les investisseurs chinois ont créé une dizaine de milliers d’emplois locaux ; les sociétés chinoises de travaux publics ont construit un grand nombre de centrales hydroélectriques, ponts, routes et autres grands projets qui revêtent une importance pour l’économie nationale et le bien-être de la population. « Les entreprises chinoises sont devenues une force importante dans la construction économique du Mali », a insisté le diplomate chinois en poste à Bamako.

Des entreprises chinoises sous pression pour se retirer du marché malien

Malgré ce tableau reluisant des difficultés majeures demeurent. En effet, en raison de l’environnement extérieur et du cycle économique, un grand nombre d’entreprises chinoises installées au Mali sont confrontées aux difficultés de l’heure actuelle. « De nombreux projets sous contrat sont difficiles à exécuter faute de financements, et certaines entreprises sont même sous pression pour se retirer du marché malien », a souligné l’Ambassadeur chinois. Il a toutefois encouragé les entreprises chinoises à surmonter les difficultés temporaires actuelles, à avoir confiance dans le marché malien, et à entreprendre la coopération avec les partenaires locaux pour obtenir les projets réalisables, afin de contribuer sans cesse à la construction économique du Mali.

Le directeur de l’Agence pour la Promotion des Exportations au Mali (APEX), Massoudou Cissé, a salué le dynamisme de la coopération économique entre les deux pays. Il a indiqué que le Mali offre de potentiels commerciaux considérables notamment dans le secteur de l’Agriculture, de l’agroalimentaire, de l’artisanat, des ressources naturelles etc.

La cérémonie d’ouverture, qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et de commerce, Moussa Alassane Diallo, et celui de la Santé et du Développement Social, Assa Badiallo Touré, a été marquée par la remise symbolique de deux dons de médicaments aux organisations de la société civile du Mali par la partie chinoise.

Le forum sera marqué par plusieurs panels dont celui sur la coopération économique Chine-Mali. Sur ce sujet, les interventions du directeur général de l’APEX et du représentant de l’Organisation Patronale des Entrepreneurs de la Construction du Mali (OPECOM) sont fortement attendues.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

