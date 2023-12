Brouille diplomatique : les gouvernements du Mali et du Niger révoquent deux traités fiscaux avec la France

Les Gouvernements de Transition du Mali et du Niger ont dénoncé, le mardi 5 décembre 2023, dans un communiqué conjoint deux Conventions d’assistance administrative fiscale qui les lient au gouvernement Français datant des années 1972. Ils ont décidé de mettre fin aux deux conventions dans un délai de trois mois en représailles à l’attitude hostile que la France exerce à l’égard des deux pays dirigés par des militaires.

Le communiqué est signé conjointement par les deux ministres porte- parole des gouvernements du Niger et du Mali. La dénonciation concerne deux conventions. La première convention lie le gouvernement Malien au Gouvernement de la République Française. Elle vise à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbres ». La signature de cette convention entre les deux pays est intervenue le 22 Septembre 1972.

La seconde concerne la France et le Gouvernement de la République du Niger. Elle a les mêmes mesures similaires puisqu’elle permettait « à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale ».

Ces deux pays membres de l’Alliance des Etats Sahel, à couteaux tirés avec la France, estiment que la conclusion voire la signature d’un traité bilatéral entre les Etats visent à renforcer la coopération internationale et les liens d’amitié. Visiblement, les relations tendues que les deux gouvernements entretiennent ne semblent pas du tout à renforcer cette amitié.

Pour les deux pays, « l’attitude hostile persistante de la France » contre leurs Etats contrevient à cette raison et ajoute un caractère déséquilibré de ces Conventions qui causent un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger. « Le Gouvernement de la Transition de la République du Mali et le Gouvernement de la Transition de la République du Niger ont décidé de mettre fin, dans un délai de trois (03) mois, aux Conventions précitées, afin de préserver les intérêts supérieurs des peuples maliens et nigériens », a décidé les autorités des deux pays.

Au moment où nous mettons en ligne, les autorités françaises n’avaient pas encore réagi à la révocation des accords avec les gouvernements malien et Nigérien. Les deux pays dirigés par des militaires sont à couteaux tirés avec le gouvernement Français depuis le renversement des régimes démocratiquement élus. Les deux pays qui ont récemment créé avec le Burkina Faso l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont également dénoncé les accords de défense qui les liaient au gouvernement Français.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

