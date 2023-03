Coopération entre le Mali et l’Arabie saoudite, le Maroc, le Qatar : Economiquement fructueuse et humainement avantageuse !

Le sujet qui fait encore débat est la rupture de la coopération entre le Mali et la France qui, il faut le rappeler, a aussi entraîné dans son sillage certains pays occidentaux. Une rupture consécutive aux nouvelles orientations imprimées par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, quant au respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décisions en matière de coopération. Pour autant, le Mali est loin d’être isolé comme certains tentent de le faire croire, rien qu’à voir la fructueuse coopération entre certains pays arabes et le nôtre. Nous évoquons ici à ce sujet le cas de certains de ces pays, notamment l’Arabie saoudite, le Qatar et le Maroc, avec lesquels le Mali entretient des relations de coopération économiquement fructueuse et humainement avantageuse. Dossier réalisé par El Hadj A.B. HAIDARA.

Avec les pays arabes, on est loin du schéma stéréotype de relations héritées du colonialisme et outrancièrement cultivées par l’occident, basées sur une doctrine type “tout pour moi et rien pour mon partenaire”. Les pays occidentaux ont beau dire que leurs relations avec les pays africains sont basées sur les intérêts communs, ils ne parviennent cependant pas à se défaire de leur habituelle vision condescendante selon laquelle les Africains ne seraient pas dans l’histoire sans eux.

Ainsi, les Africains ne seraient mêmes pas capables de penser et de réfléchir par eux-mêmes, d’où la propension des Occidentaux à vouloir décider à leur place tant pour ce qui concerne le développement que pour ce qui est des questions relevant de la politique intérieure et de la souveraineté.

Avec les pays arabes, c’est tout le contraire. En effet, en plus d’aides directes et en cash dans des situations d’urgence, ces pays sont engagés aux côtés des pays africains dans des projets de développement structurants dans les domaines tant politique, social, sanitaire et culturel que dans le domaine des infrastructures, et généralement sans contrepartie.

En un mot, la coopération avec les Etats arabes est économiquement fructueuse et humainement avantageuse… Le Mali revendique donc, et à juste titre, sa coopération avec les pays arabes que nous allons mettre en exergue, mais aussi avec tous les pays du monde, dans le respect mutuel et dans la libre affirmation de la souveraineté de chaque Etat !

Le Royaume d’Arabie

saoudite….

Appartenant tous les deux à la Ummah islamique, le Mali et l’Arabie saoudite entretiennent une coopération dynamique et des liens séculaires dont le point d’orgue reste le pèlerinage à La Mecque de l’Empereur Kankou Moussa en 1324.

On rapporte que la caravane du souverain manding était composée de 60 000 hommes, 12 000 serviteurs et esclaves, des hérauts vêtus de soie et porteurs de bâtons d’or s’occupant des chevaux et des sacs. Une odyssée monumentale qui l’a rendu célèbre en Afrique du Nord et dans le Proche-Orient.

La coopération entre le Royaume d’Arabie saoudite et le Mali est ainsi citée comme un bel exemple de partenariat qui se renforce davantage d’année en année.

Aujourd’hui, les relations entre les deux pays frères et amis sont au beau fixe, en témoigne la présence de l’ambassadeur du Royaume au Mali, M. Khaled Mabrouk Fahad Al-Khalida. En effet, les relations entre le Mali et le Royaume d’Arabie saoudite sont fraternelles dans le cadre d’une religion musulmane du juste milieu, d’amour, de fraternité, de justice, de paix et de cohabitation avec les autres. Les deux pays sont liés par des liens historiques qui remontent au 13e siècle, et qui se sont cristallisés avec l’indépendance du Mali le 22 septembre 1960.

La preuve, le Royaume d’Arabie saoudite a été au nombre des premiers pays à reconnaitre notre souveraineté et à établir des relations diplomatiques, le 29 octobre 1960, soit seulement un mois après la proclamation de l’indépendance du Mali.

Il faut aussi rappeler la visite historique effectuée par le Roi Faysal Ben Abdel Aziz Al-Saoud au Mali en 1965. Soucieux de l’unité, de l’intégrité et de la souveraineté de la République du Mali, le Royaume est un partenaire stratégique et historique de notre pays dans tous les domaines de la vie nationale, politique, sécuritaire, développement, humanitaire et éducation.

La coopération entre les deux pays a connu des avancées significatives depuis l’arrivée de l’Ambassadeur Khaled Mabrouk Fahad Al-Khalida au Mali.

Celui-ci n’a-t-il pas l’habitude de dire que les deux pays amis et frères entretiennent des relations historiques et fraternelles caractérisées par la confiance, le respect mutuel et un contact permanent entre les dirigeants saoudien et malien.

C’est dans ce cadre que le Royaume d’Arabie saoudite et le Mali ont signé un accord de coopération dans le domaine militaire et un accord de coopération dans le domaine islamique et dans bien d’autres domaines, preuves de l’intérêt du Royaume d’Arabie saoudite pour la sécurité et la stabilité du Mali.

Au plan économique, le Royaume d’Arabie saoudite consent d’importants efforts dans le cadre de la réalisation de nombreux projets de développement en faveur du Mali dans des domaines tels que l’éducation, la santé, l’humanitaire, l’hydraulique, les infrastructures ainsi que la sécurité.

De même, le gouvernement du Mali travaille constamment à rendre cette coopération (déjà exemplaire), plus dynamique et mutuellement avantageuse au bénéfice des deux peuples.

Sur le plan politique, de nombreuses visites d’amitié et de travail ont été effectuées par les plus hautes autorités du Mali en Arabie saoudite. Cela pour le renforcement et la diversification des domaines de coopération entre les deux pays. Ce qui a permis de donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération.

Sur le plan international, le Mali et l’Arabie saoudite entretiennent d’excellentes relations, notamment au sein de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et d’autres organisations internationales. Les deux pays ont aussi une identité de vue sur de nombreuses questions internationales, notamment la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, la lutte contre le terrorisme, la paix, la sécurité, ainsi que le changement climatique.

Le Royaume du Maroc…

La coopération sud-sud entre le Royaume du Maroc et la République du Mali, bâtie notamment sur la solidarité, le partenariat fructueux et le partage des expériences porte ses fruits dans plusieurs domaines vitaux. Cette coopération ne cesse de renforcer davantage depuis l’arrivée de l’Ambassadeur Driss Isbayène dans notre pays. Voilà pourquoi, le Royaume du Maroc a été désigné comme pays invité du Salon de l’Habitat de Bamako (SAHABA) avec la participation d’une importante délégation marocaine.

En effet, plusieurs acteurs économiques marocains ont entrepris d’importants investissements au Mali, notamment dans les secteurs des banques et des télécommunications, le secteur bancaire représentant environ 60 % du marché malien contre 50 % pour le secteur des télécommunications. Les performances de ces secteurs sont bien perçues par les responsables et les citoyens maliens. Il existe un grand potentiel de coopération bilatérale dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire ainsi que d’autres domaines porteurs tels que les énergies renouvelables, les transports, les infrastructures et les industries agroalimentaires.

Reçu en audience en novembre 2022 par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita avait déclaré que Sa Majesté le Roi Mohammed VI était disposé à renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans les domaines culturel, économique, militaire et sécuritaire pour contribuer à la stabilité de la région.

L’excellence des relations entre le Mali et le Maroc et le dynamisme particulier qui les caractérise, impulsé par les visites officielles de sa Majesté Le Roi Mohammed VI dans notre pays, ne sont plus à démontrer.

Le volume global des échanges commerciaux entre les deux pays atteint plus de 850,5 millions Dhs, faisant du Mali le 19e fournisseur du Royaume en Afrique (39.3 millions Dhs) et son 10ème client (811,2 millions Dhs). Les deux pays s’accordent à cet égard, sur la nécessité de dynamiser davantage les échanges et de favoriser l’interaction commerciale en exploitant pleinement les potentialités se présentant de part et d’autre.

Les relations économiques bilatérales, rehaussées par le protocole de coopération industrielle, signé lors de la visite Royale au Mali en février 2016, et qui ambitionne de développer le partenariat économique et les investissements et promouvoir la coopération technique dans le domaine industriel ont favorisé le rapprochement entre les communautés d’affaires des deux pays pour exploiter les opportunités d’investissement dans les secteurs à fort potentiel de croissance, notamment, dans le textile et l’agroalimentaire.

Le Mali est le quatrième récipiendaire des investissements directs étrangers (IDE) marocains à l’échelle continentale, et le deuxième bénéficiaire des bourses marocaines de formation avec un quota de 200 bourses accordées pour l’année 2020-2021.

Le Royaume du Maroc, sous la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, reste aussi fidèle aux liens ancestraux et historiques qui l’unissent au Mali et au peuple malien frère. C’est dans cet esprit que le Maroc a contribué, dès 2019, à l’apaisement de la situation au Mali, en entreprenant, en concertation avec les autorités de la Transition, des démarches concrètes visant à fédérer les différents acteurs maliens, notamment les familles soufies autour des fondamentaux.

Le Maroc a formé plus de 500 imams maliens à l’Institut Mohammed VI des imams Morchidines et Morchidates. La bonne santé des relations entre les deux pays s’est aussi manifestée avec la nomination, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de 8 Maliens au Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains. Il y a en outre la Clinique Mohammed VI qui trône majestueusement à Sébénicoro (en Commune IV du district de Bamako), les missions sanitaires militaires marocaines pour assister les malades et plus démunis.

Le Maroc jouit d’un contexte institutionnel favorable, avec de grandes avancées réalisées notamment dans la création de l’Instance équité et réconciliation (IER) et l’adoption d’un nouveau Code de la famille, renforçant les droits de la femme. Le Maroc demeure une économie de marché libérale, un choix du changement et d’ouverture accélérant le processus de réformes en droite ligne avec les choix libéraux du pays, reconnu comme l’un des plus avancés de la région sud de la Méditerranée.

Le Maroc est impliqué aux côtés du Mali pour faire revenir la paix et la réconciliation nationale, et déploie à cet égard de multiples efforts pour faire aboutir le processus de paix dans lequel le Mali est engagé. Des efforts qui ne sont toujours pas sur la place publique, mais qui sont appréciés à leur juste valeur par les autorités maliennes.

L’Etat du Qatar….

Un autre grand partenaire du Mali est le Qatar. En effet, le Mali et le Qatar ont toujours entretenu de bonnes relations d’amitié et de coopération basées sur leur appartenance commune à la Ummah islamique. Des relations qui se sont particulièrement renforcées et diversifiées depuis l’ouverture de l’ambassade du Mali au Qatar en 2016 et celle de ce pays à Bamako en 2018. La diversité des domaines de coopération et la densité des échanges, ainsi que les différentes visites effectuées par les autorités des deux pays expliquent la dynamique de raffermissement de leurs liens touchant désormais les secteurs privés, moteurs du développement économique. Au plan institutionnel, les deux pays entretiennent des relations politiques et diplomatiques tant sur le plan bilatéral que multilatéral, notamment au sein de l’Organisation des Nations unies, de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et d’autres foras internationaux au sein desquels le Mali et le Qatar ont une convergence de vues.

La vision commune du Mali et du Qatar s’illustre par notre approche partagée sur le respect de la souveraineté des Etats.

En effet, le Mali reconnait la pertinence des propos de Son Altesse Cheikh Tamin bin Hamad Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar, qui, lors du débat général de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, en septembre 2022, regrettait “la gestion des différences en fonction des rapports de force et non sur la base de la Charte des Nations unies et du respect de la souveraineté des Etats”.

Ce qui cadre parfaitement avec les orientations des autorités maliennes. En effet, le gouvernement du Mali, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, a inscrit son action publique dans le cadre du respect de la souveraineté et des choix opérés par le Mali, dans une dynamique d’appropriation nationale des sujets d’intérêt pour les populations.

“L’Etat du Qatar entend renforcer la paix et la sécurité internationales grâce à la médiation visant à résoudre les différends par des moyens pacifiques. C’est un honneur pour moi de saluer la solidité des relations avec la République du Mali et nous œuvrons davantage au développement de liens de coopération dans tous les domaines. Je voudrais profiter de cette occasion pour réaffirmer notre soutien et accompagnement au Mali dans tous ses efforts visant à instaurer la paix, la sécurité, la stabilité, la lutte contre le fléau du terrorisme et sa souveraineté sur l’ensemble du territoire national. Soyez sûr M. le ministre de notre disponibilité à vous accompagner dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent“, avait déclaré l’ambassadeur du Qatar au Mali en décembre dernier lors de la fête nationale de son pays.

Il faut aussi souligner différents accords signés liant les deux pays, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. L’Etat du Qatar a, en effet, offert aux Forces de défense et de sécurité du Mali plus d’une vingtaine de véhicules blindés. Les 24 engins blindés sont destinés à l’armée malienne évoluant dans les zones de mines et d’engins explosifs improvisés. Les relations dans le domaine militaire vont s’améliorer avec une coopération permanente entre les armées des deux pays dans le domaine de la formation, de l’équipement des unités et des échanges entre militaires. Par ce geste, le Qatar montrait clairement que le Mali fait partie de ses alliés dans la lutte anti-terroriste au Sahel. Le Qatar intervient également dans le domaine humanitaire à travers Qatar Charity et le Croissant-rouge.

Cinquième producteur de gaz naturel du monde après la Russie, les Etats-Unis, le Canada et l’Iran, le Qatar est devenu le premier exportateur de gaz naturel liquéfié.

Le pays est aussi un producteur de pétrole étant membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) entre 1961 et 2018.

Le PIB par habitant est l’un des plus développés du monde et le secteur des transports est très développé, à l’image de Qatar Airways, élue meilleure compagnie aérienne au monde cinq fois entre 2011 et 2019. Bien que le Qatar soit un très petit pays, il possède une armée importante et détient même le record mondial des armements toutes catégories, par rapport à son nombre d’habitants.L’armée qatarienne est surtout pourvue d’un équipement extrêmement sophistiqué, constitué notamment d’avions français et américains, de chars Léopard allemands, et de missiles chinois.

El Hadj A.B.HAIDARA

