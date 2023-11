Coopération Mali-Niger : sous le ciel de Bamako, s’écrit un nouveau chapitre

Sous le ciel envoûtant de Bamako, l’aéroport international Président Modibo Kéïta s’est transformé en une toile vivante, mêlant les teintes chatoyantes du Niger et du Mali. C’était le théâtre d’un spectacle visuel extraordinaire, orchestré en l’honneur de la visite très attendue du chef d’État nigérien en ce jeudi mémorable du 23 novembre 2023. Cependant, derrière cette débauche de couleurs, se cache une signification diplomatique profonde, évoquant une nouvelle ère de coopération et de développement.

Pour la première fois depuis son accession au pouvoir en juillet 2023, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le Général Tiani, a choisi le Mali comme destination inaugurale de sa première sortie à l’étranger. Un choix stratégique, justifiable par l’évolution positive de la coopération entre le Mali et le Niger depuis le 26 juillet 2023, date du changement crucial.

La pierre angulaire de cette nouvelle ère est la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), une coalition tripartite composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La Charte de cette alliance a été signée le 16 septembre 2023 à Bamako, formant ainsi “une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle aux parties contractantes”. Une initiative ambitieuse visant à lutter conjointement et plus efficacement contre le fléau du terrorisme.

Des rencontres d’intégration à Bamako

Les regards se tournent maintenant vers le développement économique, symbolisé par les réunions ministérielles en cours à Bamako. La « Réunion ministérielle de l’AES sur le développement économique dans l’espace du Liptako-Gourma » réunit les esprits brillants des ministres chargés de l’Économie et des Finances, de l’Énergie, du Commerce et des Industries. Cette rencontre vise à créer une synergie d’action, accélérant ainsi le processus d’intégration économique et financière au sein de l’Alliance.

Ces concertations ne sont pas des événements isolés, mais plutôt des étapes cruciales dans la concrétisation de la vision partagée des Chefs d’État du Burkina, du Mali et du Niger. Un triptyque holistique « Défense, Diplomatie et Développement » guide leurs actions, démontrant un leadership solidaire pour répondre aux aspirations profondes des populations de l’Alliance.

Une coopération séculaire

La coopération entre le Mali et le Niger, deux pays sahélo-sahariens partageant des réalités économiques et socioculturelles similaires, est au cœur de ces initiatives. Leurs relations historiques, ancrées dans des ensembles régionaux et internationaux tels que l’UEMOA, la CEDEAO, l’Union Africaine, témoignent d’une unité durable.

La visite du président nigérien intervient dans un contexte dynamique d’opérationnalisation de l’AES et de renforcement des opérations conjointes de lutte contre le terrorisme, comme en témoigne la reprise de Kidal par l’armée malienne le 14 novembre dernier. Cette coopération renouvelée entre ces pays offre une lueur d’espoir dans une région en proie à des défis sécuritaires considérables.

L‘espoir émerge de cette visite

En plus de l’échelon international, la coopération bilatérale entre le Mali et le Niger trouve également ses racines dans des accords historiques, dont la création de la Grande commission mixte de Coopération en 1979. Malgré les défis socioéconomiques actuels, l’avenir semble prometteur avec la programmation de la 8ème Session de la grande Commission mixte de Coopération en décembre 2023.

Au-delà des discours officiels et des accords signés, c’est l’espoir qui émerge de cette visite historique. L’espoir d’une coopération renforcée, bénéfique aux peuples maliens et nigériens, et par extension, à l’Afrique tout entière. Ce rapprochement symbolique, guidé par le désir commun de souveraineté et de développement social et économique, ouvre la voie à la libération de l’Afrique des poids de l’impérialisme et du néocolonialisme. Ainsi, sous le ciel de Bamako, s’écrit un nouveau chapitre, empreint d’unité, de développement et de coopération.

Correspondance particulière

