Dans le cadre de la Coopération Scientifique Mali-USA, l’Ambassadrice américaine, Rachna Korhonen, a rendu visite, mercredi, au Centre africain d’excellence en bio-informatique et science des données (ACE-B) sis sur la colline de Badalabougou. Objectif : s’enquérir des conditions de travail à l’ACE-B où le réseau des Instituts Nationaux de la Santé (NIH) investit dans la recherche et la formation.

La visite de l’Ambassadrice américaine, Rachna Korhonen, au Centre africain d’excellence en bio-informatique et science des données (ACE-B) s’inscrit dans le cadre du partenariat scientifique entre les Etats Unis et le Mali, à travers le réseau des Instituts Nationaux de la Santé (NIH) des États-Unis et l’Université des Sciences, des Techniques et des Techniques de Bamako (USTTB). Elle vise à s’enquérir des conditions de travail dudit centre de formation et de recherche, deuxième en Afrique (après Ouganda), où le NIH investit dans la formation et la recherche.

Le Recteur de l’USTTB, le Professeur Ouaténi Diallo, a souligné l’importance de cette visite pour le Mali et pour le développement du centre. « Ce centre qui est issu de 30 ans de coopération scientifique entre les Etats-Unis d’Amérique et le Mali se veut être à l’avant-garde de l’innovation dans la recherche scientifique en Afrique de l’ouest, grâce à la formation des ressources humaines qualifiées… », a-t-il expliqué.

Crée en 2015, ACE-Mali a pour missions principales d’équiper les chercheurs ouest-africains d’outils et d’expertise pour des recherches de qualité en biologie computationnelle, d’offrir une formation locale et à distance avec des outils de pointe en bio-informatique et en bases de données, ainsi que de fournir un mentorat au corps professoral et aux étudiants par des spécialistes américains.

Présentant les acquis, le Pr Mamadou Welé, Directeur du Centre Africain d’Excellence en Bioinformatique a indiqué que l’ère actuelle se situe à la convergence entre deux mondes : celui de la Science des données et de l’intelligence artificielle, des outils que nous utilisons souvent sans nous en rendre compte. À l’issue de sa visite, l’Ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique au Mali, Rachna Korhonen a réaffirmé son attachement et celui de son pays à cette collaboration pour le développement de la recherche scientifique au Mali et en Afrique, à travers la formation d’une jeune génération de scientifiques.

Pour sa part, le Chef de cabinet du ministre de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche scientifique, Ahmadou Fané, a remercié le gouvernement américain, à travers l’Ambassadrice pour son accompagnement. Il a enfin exhorté les responsables du Centre de bien prendre soin de ce centre, et invite les étudiants à s’intéresser à ce programme, car la recherche et l’innovation constituent l’un des piliers du développement.

A noter que dans le cadre des approches informatiques, l’ACE-Mali a conduit plusieurs activités de recherche. Il s’agit entre autres : analyses génétiques des maladies non transmissibles (MNT) très répandues, analyses Métagenomics pour comprendre les maladies des plants de riz, analyses génomiques des infections par le paludisme chez les enfants, analyse in silico pour la prédiction des vaccins candidats contre le paludisme, prédiction des médicaments candidats contre le paludisme par molécule modélisation, identification de candidats médicaments prometteurs contre le COVID-19 à partir de produits naturels africains.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

