“Plus de 250 bourses d’études et de formation sont offertes aux bacheliers et fonctionnaires maliens par an”

La coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Mali a été une fois de plus magnifiée, le dimanche 30 juillet, à la faveur de la célébration du 24e anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres. Lors de la réception offerte ne sa résidence sous la présidence du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, l’ambassadeur du Maroc au Mali, S. E. Driss Isbayene, a fait le point sur cette coopération avec la signature de 100 accords bilatéraux de 1960 à 2022 et l’octroi de 250 bourses d’études et de formation chaque année. Sans oublier la formation de 300 imams au Maroc, après la première phase de 500 imams.

Pour rappel, la Fête nationale du Maroc est célébrée le jour de l’anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté, le Roi, que Dieu l’Assiste. Aujourd’hui, c’est le 24e anniversaire du règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui dure depuis juillet 1999, perpétuant celui de la Dynastie Alaouite, gouvernant le Maroc depuis 1660. Si cet anniversaire cristallise l’attachement et le dévouement de toutes les composantes de la nation au Trône alaouite, il est devenu aussi, l’occasion d’exprimer clairement les valeurs d’authenticité, de liberté et de démocratie, de s’engager en faveur de la défense de la liberté et de la souveraineté du Royaume et de veiller au parachèvement de son intégrité territoriale”.

C’est par ces mots que l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, S. E. Driss Isbayene, a souhaité la bienvenue aux invités de la réception offerte à l’occasion de la célébration du 24e anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres. L’événement s’est déroulé, le dimanche 30 juillet dernier, à la résidence de l’ambassadeur en présence du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, et de plusieurs personnalités dont des membres du Conseil national de la transition et des chefs de mission diplomatique et poste consulaire et des organisations internationales accrédités au Mali. Sans oublier les chefs d’entreprises marocaines et les membres de la communauté marocaine basés au Mali.

Parmi les diplomates, on notait la présence de l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Mali, Khaled Mabruk Al-Khailed, l’ambassadeur de l’Etat du Qatar, Ahmad Abdoul Rahman Al Senadi, et l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Chen Zhihong. Ce fut la toute première fois que le diplomate marocain célébrait cette fête grandiose en terre malienne. Voilà pourquoi, Driss Isbayene était tout heureux de recevoir tout ce beau monde, tout en rappelant les liens d’amitié entre les deux pays frères et amis. “Personnellement, célébrer cet anniversaire, pour la première fois au Mali, m’enorgueillit encore plus, au vu de l’exemplarité des relations qui ont toujours existé entre le Royaume du Maroc et la République sœur du Mali.

Le mot exemplarité n’est pas anodin, car il faut remonter très loin dans le temps pour situer les premiers contacts entre nos deux peuples. Au Xe siècle déjà, beaucoup de voyageurs marocains et d’autres maliens se sont retrouvés dans nos pays respectifs. Des érudits, des commerçants et d’autres aventuriers ont pu mettre en contact les deux peuples. Plus encore, une histoire commune a lié nos Royaumes au XVIe et XVIIe siècles qui a marqué nos relations contemporaines et qui a conduit à un métissage entre les populations marocaines et maliennes”, a rappelé le diplomate marocain. Avant de souligner que “ces relations vont encore se caractériser durant la lutte des indépendances africaines, lorsque nos deux chefs d’Etat, feus Mohammed V et Modibo Kéita, vont être parmi les grands hommes du continent ayant mené ensemble le combat de la liberté et de l’intégration africaine. Rappelons le Groupe de Casablanca réuni dans cette ville en 1961 et composé de nos deux chefs d’Etat, aux côtés d’autres comme Sékou Touré, Kwame Nkrumah ou encore Gamal Abdel Nasser, pour lancer le projet d’une intégration africaine, base de ce que deviendra après, l’Organisation de l’unité africaine, créée en 1963”.

Des relations bilatérales historiques

S’agissant des relations bilatérales entre le Maroc et le Mali, S. E. Driss Isbayene se dit fier de l’évolution tout en saluant les visites historiques du Roi Mohammed VI au Mali. “Des relations bilatérales historiques donc, mais surtout évolutives. L’impulsion positive y afférente a été instiguée, en premier lieu, par les deux visites royales effectuées au Mali en septembre 2013 et février 2014 où une nouvelle dynamique a été installée, ouvrant de nouvelles perspectives prometteuses de coopération et de partenariat”, précisera-t-il.

Aujourd’hui, on peut dire sans risque de se tromper que la coopération entre le Maroc et le Mali se porte au beau fixe. A titre de rappel, plus de 100 accords bilatéraux ont été signés entre les deux pays de 1960 à 2022. Ce qui reflète, selon le diplomate marocain, un partenariat bilatéral évolutif et multidimensionnel. Ces accords, précisera-t-il, touchent tous les domaines de coopération, qui est une coopération solidaire de premier chef, touchant la santé, le tourisme et l’hôtellerie.

Concernant l’éducation et la formation, il faut noter que ce sont plus de 250 bourses d’études et de formation qui sont offertes annuellement aux bacheliers et fonctionnaires maliens. Sans oublier la formation militaire qui dure depuis les années 70, soulignera l’ambassadeur Driss Isbayene. “Puis, le domaine bancaire. Quatre filiales de banques marocaines sont présentes dans le pays, ce qui fait du Maroc le premier investisseur dans le secteur financier malien. Et le transport à travers Royal Air Maroc qui dessert Bamako quotidiennement et les télécommunications avec Malitel, filiale de Maroc Télécoms, qui couvre toute le territoire malien”, soulignera-t-il.

Un second accord pour la formation de 300 imams maliens au Maroc

Dans le domaine religieux, il faut aussi rappeler que le Mali a été le premier pays à bénéficier d’un accord de formation de 500 imams maliens pendant deux ans et le premier à signer, en septembre 2022, un second accord pour 300 autres. Selon le diplomate marocain, ce projet de formation est déjà en exécution. Il s’agit d’une formation d’une durée de deux ans, dispensée à l’Institut Mohammed VI pour les imams, Morchidines et Morchidates de Rabat. Le but est, selon S. E. Driss Isbayene, est d’aider le Mali à combattre l’extrémisme religieux, corollaire du terrorisme, en formant de jeunes imams dans la promotion des valeurs de modernisation et de tolérance de l’islam.

Et l’occasion était bonne pour saluer le président et les représentants de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, section Mali, ceux du Congrès fédéral national de la Tariqa Tijaniya (Confenat) et de l’Association malienne d’amitié Mali-Maroc (Amama) dont plusieurs membres ont déjà bénéficié de cette formation.

Les échanges commerciaux ont atteint l’équivalent de 100 millions de dollars US en 2022

Les échanges commerciaux entre le Maroc et le Mali, selon le diplomate marocain, “sont en tendance haussière depuis 2014, malgré les crises financières et économiques internationales que nous avons traversées. Certes leur valeur n’est toujours pas à la hauteur de nos ambitions, mais nos échanges commerciaux ont atteint en 2022 l’équivalent de 100 millions de dollars US”.

Sur le plan politique, il a rappelé que “le Maroc a su toujours se montrer solidaire en respectant la souveraineté du Mali et à réitérer le soutien et l’accompagnement solennel du Royaume du Maroc au processus de Transition au Mali, à encourager les autorités de Transition et l’ensemble des parties prenantes maliennes à poursuivre leurs efforts en vue d’assurer la pérennité, la stabilité et la sécurité du Mali, qui sont celles de toute la région du Sahel et de l’Ouest Africaine”.

C’est avec beaucoup de plaisir que le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, a pris la parole au nom du gouvernement malien pour saluer cette belle coopération avec le Royaume du Maroc. Il s’est dit très fier d’être parmi les cinq ministres du gouvernement, lauréats des universités marocaines.

La coopération entre le Mali et le Maroc est multiforme….

Il a remercié l’ambassadeur de Sa Majesté S. E. M. Driss Isbayene de l’avoir invité à venir partager avec eux les festivités marquant l’anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc. “Il me plait de rappeler, que les peuples marocain et malien sont liés par de profondes relations historiques et cultuelles au travers du Sahara. Ces liens séculaires de proximité nous ont permis, au fil des siècles et des vicissitudes de l’Histoire, à davantage rapprocher nos peuples respectifs. Ils n’ont eu de cesse d’exprimer leur solidarité, l’un vers l’autre, de renforcer leurs relations dans les secteurs de la vie socio-économique et culturelle à travers une concertation permanente et une volonté constamment renouvelée de nos plus hautes Autorités de contribuer positivement à leur développement”, a rappelé Mossa Ag Attaher avant de souligner que “la coopération entre le Mali et le Maroc est multiforme et couvre des domaines aussi divers que variés tels que l’économie et les finances, l’agriculture, le commerce, l’artisanat et le tourisme, la religion, la culture et l’éducation, les mines, l’énergie et l’eau, l’équipement, la communication et les nouvelles technologies de l’information, l’agriculture, la santé ou encore la défense et la sécurité. Le temps ici imparti est insuffisant pour égrener les multiples acquis enregistrés par la coopération bilatérale Mali-Maroc. Cependant, permettez-moi de saluer, entre autres, le 1er anniversaire du démarrage des activités de la Clinique périnatale Mohammed VI à Sébénicoro et la poursuite de la formation des imams maliens au Maroc dont la deuxième vague se trouve actuellement à Rabat”.

Le Mali suit avec une attention toute particulière et avec beaucoup d’intérêt, dira-t-il, “les efforts louables et appréciables déployés par le Royaume du Maroc dans les domaines du développement socio-économique, de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi que sa contribution à la consolidation de la paix et de la sécurité régionales dans une approche globale qui préserve l’intégrité territoriale des Etats de la région. Le Mali apprécie, à sa juste valeur, le soutien et la solidarité agissante du Peuple frère du Maroc aux efforts pour son développement. A cet égard, le gouvernement de la République du Mali salue l’engagement personnel de Sa Majesté Mohammed VI pour une présence plus affirmée du Royaume du Maroc sur la scène africaine pour un développement harmonieux dans le cadre de la coopération sud-sud”.

Le ministre Mossa Ag Attaher a profité de cette tribune pour adresser ses vives félicitations au peuple et au gouvernement du Royaume du Maroc, à l’occasion de cette Fête du Trône, et a demandé au diplomate de transmettre les salutations fraternelles du colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, à Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc. Ce fut une très belle fête de communion et de retrouvailles. Les invités ont eu le temps de déguster la cuisine marocaine, surtout le couscous et le thé “menthe” marocain.

Vivement la Fête du Trône 2024 !

El Hadj A.B. HAIDARA

