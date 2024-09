FCSA: Le Mali espère consolider davantage son amitié avec la Chine

Le 2 septembre 2024 au matin, le président Xi Jinping a rencontré au Grand Palais du Peuple à Pékin le président malien, le colonel Assimi Goïta, en déplacement en Chine pour le sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Les deux chefs d’État ont annoncé l’élévation des relations sino-maliennes au rang de partenariat stratégique.

Xi Jinping a souligné que l’amitié sino-malienne avait été forgée personnellement par la génération des dirigeants des deux pays. Il y a 60 ans, les deux parties ont publié un communiqué conjoint, qui comprenait pour la première fois les huit principes de la Chine en matière d’aide étrangère, prônant le respect de la souveraineté nationale, le développement d’une économie indépendante et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Ces principes servent non seulement de guide à la coopération amicale à long terme entre la Chine et le Mali, mais donnent également le ton à la coopération sino-africaine dans la promotion de l’établissement d’un nouvel ordre international. Dans les circonstances actuelles, la Chine est prête à poursuivre l’amitié traditionnelle avec le Mali, à continuer de se soutenir fermement et à apporter son soutien dans la mesure de ses capacités au développement économique du Mali et à l’amélioration des conditions de vie de la population. La Chine continuera d’encourager les entreprises chinoises à investir au Mali et à approfondir la coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’exploitation minière, de la construction d’infrastructures et d’autres domaines. La Chine espère que le Mali fournira des garanties de sécurité et des facilitations politiques aux entreprises chinoises.

Xi Jinping a souligné que la Chine a toujours soutenu le peuple africain dans sa volonté de décider de son avenir et de son destin de manière indépendante, et qu’elle est prête à travailler avec le Mali et d’autres pays africains pour se soutenir mutuellement et poursuivre ensemble des voies de modernisation adaptées à leurs conditions nationales respectives. Ce sommet du FCSA est consacré à l’élaboration d’un nouveau projet de coopération sino-africaine dans la nouvelle ère, à la promotion commune de la modernisation et à la construction d’une communauté de destin sino-africaine de haut niveau. La Chine est prête à travailler avec le Mali et d’autres parties pour faire de ce sommet un succès complet.

Le colonel Assimi Goïta a remercié la Chine pour avoir accueilli ce sommet du FCSA et pour l’accueil chaleureux et amical qu’elle lui a réservé. Les peuples malien et chinois entretiennent une amitié fraternelle et la coopération bilatérale est sincère et pragmatique. Il a remercié la Chine pour son aide diverse et précieuse au développement économique et social du Mali. Le Mali espère consolider davantage son amitié avec la Chine, élever le partenariat stratégique et approfondir la coopération mutuellement avantageuse dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, des mines, de la sécurité et d’autres domaines. Il n’y a qu’une seule Chine dans le monde et le Mali poursuit fermement le principe d’une seule Chine. Le Mali et la Chine respectent tous deux la souveraineté et l’indépendance nationales et s’opposent à l’ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays. Le Mali apprécie les efforts et les contributions de la Chine à la promotion de la paix et du développement régionaux et mondiaux et espère une coopération multilatérale plus étroite avec la Chine.

Wang Yi était présent à la réunion.

Source: https://www.fmprc.gov.cn/

