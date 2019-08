Le mardi 30 juillet marque la journée commémorative de la Fête du Trône au Maroc. Le cachet spécial que l’évènement a revêtu cette année est qu’il coïncide avec les 20 ans de l’accession à la tête du Royaume chérifien de son dynamique, Roi Mohamed VI.

Pour partager ces moments de bonheur avec le peuple frère et ami du Maroc, ils étaient nombreux à avoir répondu présent à l’invitation organisée au CICB rénové par SE Hassan Naciri, sa famille, ses collaborateurs de l’ambassade et la forte colonie marocaine au Mali : le président de l’Assemblée nationale du Mali, les Premiers ministres Ahmed Mohamed ag Hamani et Moussa Mara, 12 membres du gouvernement, dont le chef de la diplomatie malienne, Tiébilé Dramé et autant d’anciens ministres, ambassadeurs et autres cadres de l’administration malienne. Major Pierre Buyoya était également de la fête tout comme plusieurs diplomates étrangers.

Après l’exécution des hymnes nationaux par la talentueuse Chorale de la Cathédrale, SE Naciri a parlé des profondes mutations en cours dans le Royaume chérifien sous la houlette du visionnaire Mohamed VI sur fond de continuité. Une vision royale qui a propulsé le Maroc dans le Club des nations avancées. Les preuves. Sur le plan politique, l’adoption d’une nouvelle Constitution en 2011 a garanti un champ de liberté plus élargi. Au plan économique, on note davantage de libéralisation, d’ouverture vers l’extérieur,la signature de nombreux accords partenariaux et de libre-échange, la réalisation de multiples chantiers, la consolidation des infrastructures terrestres, maritimes, l’extension de l’industrie automobile, en plus de celle de Tanger avec Renault et bientôt des véhicules électriques en partenariat avec la Chine. Sans oublier l’industrie aéronautique. Il a évoqué les réformes enregistrées sur le plan social à travers, notamment le Code de la famille.

SE Naciri a rappelé l’excellence des relations entre les deux pays comme en témoignent lesvisites des responsables de haut niveau ces dernières années. ‘’Les échanges humains ont précédé les liens étatiques entre le Maroc et le Mali’’, déclaré Hassan Naciri.

Mali-Maroc est partenariat historique de surcroît, gagnant-gagnant

Il a rassuré que le Maroc accompagnera le Mali à sortir de la crise tout en préservant son unité.

‘’Le Maroc fait partie de l’histoire du Mali et fera partie de son avenir et vice et versa’’, a-t-il conclu, citant Tiébilé Dramé lors de la récente visite de ce denier dans son pays.

Dans son allocution, ce dernier a déclaré que les relations de coopération entre les deux pays étaient denses et devraient se densifier davantage. Il a salué le soutien du Maroc à la sauvegarde de la souveraineté du Mali depuis le début de la crise.

