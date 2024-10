Le Mali a activement participé au premier Forum Africain de Coordination et de Coopération des Institutions Africaines de Sécurité Sociale, qui s’est tenu à Johannesburg (Afrique du Sud) les 25 et 26 septembre 2024. Cette rencontre majeure, réunissant les principaux acteurs de la sécurité sociale sur le continent, a mis l’accent sur l’importance d’une protection sociale plus inclusive, notamment pour les travailleurs de l’économie informelle des zones rurales et en faveur des migrants.

La délégation malienne de haut niveau a été conduite par M. Mohamed Bassirou Traoré, Directeur national de la Protection sociale et de l’Economie solidaire. Il était accompagné du Directeur Général de l’Institut National de Prévoyance (INPS), M. Ousmane Karim Coulibaly et du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM), Médecin-général de Brigade Boubacar Dembélé. Le Directeur national de la Protection sociale et de l’économie solidaire a souligné l’engagement de notre pays à renforcer les systèmes de sécurité sociale et à étendre leur couverture à toutes les populations.

A noter que ce forum a été organisé par la Commission de l’Union africaine (UA) en partenariat avec l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS). Il a permis de débattre des défis et des opportunités liés à l’extension de la couverture sociale sur notre continent. Les participants ont notamment évoqué les moyens de mettre en œuvre les lignes directrices de l’AISS sur l’administration de la sécurité sociale afin d’améliorer l’efficacité et l’équité des systèmes existants.

La délégation malienne a rendu une visite de courtoisie à l’Ambassadeur du Mali à Pretoria. Elle a été en effet reçue par le Ministre Ambassadeur M. Taoulé Kéita.

Naby

Avec SRP-INPS

Commentaires via Facebook :