Créée le 6 juillet 2024, la Confédération des Etats du Sahel ambitionne d’être «un élément clé de la reconfiguration géopolitique de la région voire au-delà», a assuré le Colonel Assimi Goïta dans son message à la nation du 22 septembre 2024. Le Chef de l’Etat s’est dit «honoré» par ses pairs du Burkina Faso et du Niger pour assurer la présidence inaugurale de la nouvelle et très ambitieuse confédération. «Cette marque d’estime et de confiance nous engage à renforcer nos efforts en vue de l’atteinte de nos nobles idéaux panafricains de la confédération», a déclaré le Colonel Goïta.

«La diplomatie malienne est restée active pour défendre les intérêts de notre pays», a aussi reconnu le président de la Transition dans son message à la nation. «Le renforcement de nos relations avec des partenaires stratégiques respectueux de nos choix a ouvert de nouvelles opportunités et favorisé notre présence sur la scène internationale», a-t-il ajouté. Aujourd’hui, a précisé le Colonel Assimi Goïta, «le Burkina Faso, le Mali et le Niger incarnent la renaissance d’une Afrique qui se libère et invente son unité et son développement sur de nouvelles bases» !

M.B

