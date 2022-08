Après quelques heures d’échanges avec son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, au palais de Koulouba, lundi 15 août dernier, le président de la République du Sénégal a quitté le Mali, dans l’après-midi, satisfait, non seulement de l’hospitalité qui lui a été réservée, mais aussi de la franchise dans les échanges.

En tant que président de l’Union africaine et voisin, je suis venu apporter mon salut, ma solidarité” au peuple malien et aux autorités de la Transition, a précisé le chef d’Etat sénégalais. Il a profité de cette visite d’amitié et de solidarité pour inviter à l’accompagnement de la Transition malienne, qui se trouve sur une bonne voie. Le président Macky Sall a évoqué, à juste titre, l’écriture d’une nouvelle Constitution ainsi que la publication du chronogramme de la Transition.

Le Mali mérite “le soutien de toute la communauté africaine et internationale dans sa lutte acharnée contre le terrorisme”. Le chef d’Etat sénégalais estime qu’il faut être “solidaire de cette lutte du Mali, du peuple malien, des autorités de Transition contre le terrorisme, qui est un fléau global, qui doit nécessiter des réponses globales”.

Cette visite du président Macky Sall au Mali, la première depuis l’arrivée au pouvoir de SE le colonel Assimi Goïta, est “un signal d’amitié, de solidarité au peuple malien. C’est aussi un signal de soutien à la Transition, qui vient de réaliser des progrès après quelques difficultés”. Aujourd’hui, il s’agit d’accompagner le Mali dans sa voie pour “un retour à un ordre constitutionnel normal dans le délai prévu et conformément aux engagements des autorités”. Au cours des entretiens, il a été également question des “militaires ivoiriens” détenus au Mali. Le président Macky Sall dit avoir noté la disponibilité du Mali à poursuivre le dialogue pour un dénouement heureux de cette situation.

Il a salué dans le même cadre “les efforts du président Faure Gnassingbé, qui travaille pour trouver une solution” à ce problème. Le chef d’Etat sénégalais pense qu’une solution sera vite trouvée à ce “contentieux”. Des questions bilatérales, notamment d’ordre économique, ont été également au menu des échanges.

Macky Sall chez IBK

En marge de sa visite de travail et d’amitié au Mali, le chef de l’Etat Macky Sall s’est rendu au domicile de l’ancien président malien Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) à Sébénicoro. Il s’agissait pour l’actuel président de l’Union africaine de présenter ses condoléances à Mme Kéita Aminata Maïga, ex-première Dame. A cette occasion, le président de la République s’est également recueilli au mausolée d’IBK.

Notons qu’Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) est décédé le 16 janvier 2022 dans sa résidence à Sébénicoro à l’âge de 76 ans. L’ancien président vivait reclus à son domicile et ne menait plus de vie publique depuis qu’il avait été renversé par un putsch militaire, le 18 août 2020. Il avait connu une grave alerte médicale peu de temps après et avait été évacué vers Abu Dhabi en septembre de la même année.

Le socialiste IBK avait été élu en 2013, alors que le Mali avait été marqué par le coup d’Etat militaire d’Amadou Haya Sanogo en 2012, et que le Nord du pays était en proie à une insurrection de rebelles touaregs et de groupes jihadistes.

Il avait été réélu en 2018 face à l’opposant feu Soumaïla Cissé. Ses mandats à la tête de l’Etat ont été marqués par la lutte contre les groupes armés jihadistes, appuyée par la France et la force des Nations unies.

