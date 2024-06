Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, s’est entretenu lundi au Palais de Koulouba avec le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le colonel général Yunus-Bek Yevkurov, qui séjourne dans notre pays à la tête d’une forte délégation russe.

La qualité de ce partenariat est basée sur le respect de la souveraineté du Mali et les aspirations de sa population

On notait la présence du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, et de l’ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Gromyko. Rien n’a filtré de l’audience qui a duré un peu plus d’une heure. Mais on peut dire que la coopération entre nos deux pays se porte à merveille.

En tout cas, sur le plan militaire, notre collaboration se renforce davantage. Signalons que notre pays a reçu plusieurs équipements militaires dont des avions de combat de son allié du Kremlin. Ces matériels qui viennent s’ajouter à d’autres déjà livrés sont le fruit du partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie.

La qualité de ce partenariat est surtout basée sur le respect de la souveraineté du Mali et les aspirations de sa population. En témoigne l’échange téléphonique que le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a eu avec son homologue de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, en mars dernier.

Les deux chefs d’État se sont mis d’accord pour renforcer la coopération antiterroriste. «Nous avons convenu de coopérer davantage dans la lutte contre le terrorisme», avait écrit le colonel Assimi Goïta sur le réseau social X (ex-tweeter). Cet entretien téléphonique est intervenu suite aux condoléances du président de la Transition à son homologue russe après l’attaque d’une salle de concert près de Moscou.

Rappelons que nos deux pays ont également discuté du renforcement de la coopération dans le domaine des projets énergétiques, agricoles et miniers.

Souleymane SIDIBE

