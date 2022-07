28 ans après la libération du peuple rwandais par l’armée d’unité du général Paul Kagamé, la communauté rwandaise au Mali s’en souvienne.

Le 4 juillet 1994, le génocide contre les Tutsi Rwandais prit fin, grâce à l’intervention de l’armée patriotique Rwandaise.28 ans plus tard, la libération du pays est célébrée par la communauté rwandaise au Mali. Dans la joie et dans la communion totale avec les autorités maliennes, la diaspora rwandaise a fêté cette libération. A travers des chants de hymnes nationaux des deux pays, la lecture d’un poème intitulé ‘’ Rwanda libéré 28 ans déjà’’, les danses traditionnelles rwandaise, l’allumage de 28 bougies de la célébration de journée nationale, des discours de fraternité, la projection des photos en souvenir de la guerre et des progrès post-guerre sont autant d’activités organisées par la communauté rwandaise à Bamako, le week-end dernier.

Dans allocution empreinte d’union, la présidente de la communauté rwandaise, Alice Gasarabwe, a rendu hommage aux autorités maliennes qui étaient représentées par le Ministre des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine. « Cette célébration marque la fin du génocide et la formation du gouvernement d’unité nationale Rwandaise », a rappelé Alice Gasarabwe, ajoutant que cette lutte est le fruit de la mobilisation de tout le peuple rwandais, « de nuit blanche, de lutte sous le soleil et la chaleur pour la libération du pays ». « La libération du pays par le front patriotique rwandaise n’est seulement physique, elle est morale », a ajouté la présidente de la communauté rwandaise au Mali. Poursuivant que cette lutte a permis d’affranchir le peuple de la pauvreté, de la misère et de la violation des droits humains.

Et dira, en revanche, que le 4 juillet 1994 a marqué le début de reconstruction du Rwandais, le renouvèlement d’une véritable indépendance et de la résilience du pays. « Les 28 ans sous le leadership de Paul Kagamé a été marqué par le rétablissement de la justice, la tolérance zéro contre la corruption, l’émergence d’une technologie de l’information, de la stabilité, de développement, l’égalité du genre, la bonne gouvernance… », a martelé Alice Gasarabwe.

Dans son sillage, l’ambassadeur du Rwandais au Mali, Pierre Karabaranga a indiqué que la journée nationale de la libération marque la fin d’un régime autocratique. Aujourd’hui, dit-il, le Rwandais a renoué avec le développement. « 71% des citoyens ont accès à l’électricité. L’éducation pour tous et gratuite pour les enfants rwandais jusqu’à l’école secondaire est garantie », a souligné le diplomate Rwandais. Pour sa part, le Ministre en charge des Maliens de l’Extérieur a loué la qualité des relations qui lie les deux pays. Avant d’exhorter les deux parties à travailler à la consolidation de la paix.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :