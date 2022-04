United Bank (UBA) Mali en partenariat avec Moov money a organisé, le vendredi 15 avril 2022, la cérémonie de lancement du nouveau service Bank to Wallet, c’est-à-dire la banque dans les portemonnaies. L’objectif est d’offrir aux clients la possibilité de lier leurs comptes UBA-Mali à leurs comptes Moov money et vice-versa.

Cette cérémonie de renforcement des relations entre Moov Africa Malitel et United Bank (UBA) a enregistré la présence d’Abdel Aziz Biddine, directeur général de Moov Africa Malitel, Mme Hacko Rokia Koné, directrice générale d’UBA-Mali, Aboubacar Wane, gestionnaire de compte Moov Africa Malitel, Mme Haïdara Nana Kadidia Traoré, coordinatrice à UBA, Amadou Soumaré, chargé de proximité de la banque auprès des clients, Mahamadou Diallo, directeur des ressources humaines d’UBA et l’ensemble des chefs de service d’UBA Mali et de Moov Africa Malitel.

Le nouveau service Bank to Wallet permet de transférer de l’argent jusqu’à 2 millions de FCFA à des tarifs très abordables d’un compte bancaire UBA vers un compte Moov money et vice-versa. On peut consulter son solde et avoir un mini relevé bancaire.

Depuis son arrivée au Mali, le digital banking fait partie intégrante de la stratégie d’UBA-Mali pour faciliter à sa clientèle l’ensemble des opérations bancaires. C’est dans cette optique que s’inscrit ce nouveau partenariat, mais également de sa philosophie du client d’abord qui est de le mettre au cœur de toutes les préoccupations et objectifs auxquels aspirent ses offres et services.

Aux dires de Mme Hacko Rokia Koné, directrice générale d’UBA Mali, leur objectif est de faciliter aux clients la moindre opération en cette ère du digital et leur permettre d’accéder à leurs fonds depuis leurs mobiles à tout moment, d’un geste simple à travers une connexion entre leurs comptes UBA Mali et Moov money.

“Bank Wallet est un service innovant qui illustre la volonté commune de Moov Africa Malitel et UBA de répondre aux attentes de nos clients et de leur offrir la meilleure expérience digitale”, a indiqué Mme Hacko Rokia Koné.

Pour Abdel Aziz Biddine, directeur général de Moov Africa Malitel, ce service permettra d’accroître l’inclusion financière en favorisant l’accès des clients de Moov money aux services bancaires. Ce service s’inscrit dans la vision de Moov Africa Malitel de permettre aux clients de Moov money de faire le maximum de services à partir de leurs téléphones mobiles (portemonnaies).

“Ce nouveau service permettra de transférer de l’argent, payer les factures, les marchands et bien d’autres. Il vient enrichir l’ensemble des services existants de Moov money auxquels depuis une année, on a accordé un intérêt particulier.

On va commencer par développer la plateforme et fournir beaucoup d’effort en ce qui concerne notre réseau de distribution”, a déclaré le Directeur Général de Moov Africa Malitel.

Abdel Aziz Biddine et Mme Hacko Rokia Koné ont invité tout le monde à se rendre dans les agences UBA pour la liaison des comptes Moov money aux comptes bancaires UBA afin de bénéficier de ce service novateur qui propose une expérience améliorée grâce à sa facilité et sa disponibilité.

Marie Dembélé

