Sécurité : L’Ambassade des Etats-Unis dote le GSIGN

Le lundi 16 août 2021, l’Ambassade des États-Unis d’Amérique a procédé à une importante remise de don au Groupement spécial d’intervention de la gendarmerie nationale (GSIGN). Un don composé de matériels et qui va être très utile dans la lutte contre le terrorisme.

Le don a une valeur de 3 millions de dollars américains. Il rentre dans le cadre du programme d’assistance de lutte contre le terrorisme. Il est composé de six véhicules, 46 paniers Hesco à structure semi-permanente, 17 palettes d’équipements de protection, notamment des uniformes, des gilets tactiques, des casques et des gilets pare-balles et un plan complet pour intégrer les matériels donnés dans les opérations de l’unité.

Ces équipements serviront non seulement à renforcer les capacités opérationnelles de l’unité, mais aussi à fortifier les installations militaires. Ils contribueront également à restaurer la sécurité et la stabilité des citoyens du Mali.

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Colonel-Major Daoud Aly Mohammedine, explique être satisfait d’avoir bénéficié d’une telle aide et espère que cette coopération qui existe depuis des années continuera à porter ses fruits. « Je profite de cette cérémonie pour demander aux USA de tout mettre en œuvre pour que la suspension que connaît le Mali puisse être levée. Je tiens aussi à les remercier pour leur soutien et leur assistance auprès de cette unité spéciale et du gouvernement du Mali », lance-t-il.

Il assure aux donateurs que les équipements seront utilisés dans la traque sans relâche des terroristes. Il affirme être conscient de l’importance de cette coopération et de l’exploit du GSIGN.

L’ambassadeur des USA au Mali, SEM Dennis Hankins, a fait savoir que les professionnels de la sécurité ont besoin des compétences, mais aussi des équipements adéquats pour mener à bien leur mission. « Avec cet équipement, le GSIGN sera plus efficace dans la lutte contre le terrorisme », affirme-t-il.

Hamady Sow

Le GSIGN, une unité spéciale de lutte contre le terrorisme

Le Groupement spécial d’intervention de la gendarmerie nationale (GSIGN), appelé au début Peloton d’intervention de la gendarmerie nationale (PIGN), est une unité d’intervention spéciale de la gendarmerie, créée suite à un partenariat entre l’Ambassade des États-Unis et les institutions maliennes de la sécurité et de la défense en 2016.

L’objectif principal de la création de l’unité spéciale était de corriger les vulnérabilités afin d’atténuer l’impact de toute attaque future.

Leur modèle de formation est axé sur le renforcement des capacités de leadership de l’unité et sur la fourniture d’un soutien politique, de formation et matériel adéquat pour relever le défi de la défense du peuple malien. Un modèle qui s’appuie sur les mentors pour former et conseiller l’unité sur la façon d’institutionnaliser, de gérer et de maintenir les capacités, de s’intégrer avec d’autres équipes d’intervention d’urgence malienne et de traduire la formation et les cours en pratique et en durabilité.

