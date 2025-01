Le président américain, D. Trump a annoncé une suspension temporaire de 90 jours de certains financements internationaux. Face à cette situation, les autorités maliennes devront envisager des solutions pour pallier ce manque temporaire de financement.

A peine de retour à la Maison-Blanche, le président américain a annoncé une suspension temporaire de 90 jours de certains financements internationaux, une décision qui pourrait avoir des répercussions majeures dans plusieurs régions du monde, notamment au Mali. Cette mesure, qualifiée de « période d’évaluation stratégique », soulève de nombreuses interrogations sur le sort des programmes financés par les Etats-Unis dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Un coup dur pour le développement et l’humanitaire.

Les Etats-Unis sont depuis des décennies un partenaire clé du Mali, contribuant à des programmes variés dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de la gouvernance. Cette suspension pourrait compromettre des projets vitaux pour les populations vulnérables. Parmi eux :

Les programmes de lutte contre la malnutrition dans les régions de Gao, Mopti et Ségou, qui bénéficient de financements américains via l’USAID.

Les initiatives d’accès à l’éducation, en particulier pour les jeunes filles, visant à améliorer les taux de scolarisation dans les zones rurales.

Les projets de santé publique, notamment la prévention du paludisme et la lutte contre le VIH/Sida, qui dépendent largement des dons extérieurs.

Si cette pause se prolonge, de nombreux acteurs locaux et internationaux craignent une interruption des services de base pour les populations les plus précaires.

Cette décision soulève également des préoccupations politiques. Le Mali, qui entretient des relations déjà complexes avec ses partenaires internationaux, pourrait interpréter cette suspension comme un désengagement partiel des États-Unis. Cela pourrait pousser les autorités maliennes à renforcer leurs partenariats avec d’autres acteurs, comme la Russie ou la Chine, qui augmentent leur présence en Afrique ces dernières années.

Quelles alternatives pour le Mali ?

Face à cette situation, les autorités maliennes devront envisager des solutions pour pallier ce manque temporaire de financement. Une réorientation vers des partenariats multilatéraux ou une mobilisation des ressources internes pourrait être nécessaire. Toutefois, dans un contexte économique déjà fragile, ces options restent limitées.

Si cette suspension de 90 jours devait s’étendre ou se reproduire, cela pourrait marquer un tournant dans les relations entre les États-Unis et le Mali, et plus largement, entre les États-Unis et le continent africain. La dépendance de nombreux pays à l’aide internationale rend ces suspensions particulièrement lourdes de conséquences.

En attendant, l’incertitude plane sur les milliers de bénéficiaires des programmes américains au Mali, alors que le gouvernement américain poursuit son « évaluation stratégique » des priorités internationales. Les prochaines semaines seront déterminantes pour clarifier l’avenir de cette coopération vitale.

Mamadou Sidibé

