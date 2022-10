La 4ème édition du CEO TALKS du REAO s’est tenue le samedi 22 octobre 2022 à l’hôtel Azalaï (ex Salam) sous le thème « Jeune Entrepreneur : quelle forme juridique pour ma structure » aminé par Maître Fatoumata Sidibé Diarra.

Les membres du réseau de l’entreprise de l’ Afrique de l’ouest (REAO- Mali) à savoir sa présidente le Dr Awa Diarra, Sory Mankanguilé président fondateur du REAO-Mali, Bakary Camara ancien président et Sidi Dagnioko du CEO de Spirit, étaient face aux jeunes entrepreneurs, étudiants et autres personnalités pour animer ce présent Talks .

En introduisant la rencontre , le Dr Awa Diarra dira que cette belle initiative du REAO est plus une tribune de dialogue direct , un espace de réflexion , d’échange et de partage d’expérience entre chefs d’entreprises et jeunes entrepreneurs.. Egalement un espace de discussion et de conseil pratique sur les enjeux économiques, les difficultés de parcours et les perspectives axées sur de fortes propositions à l’ attention de jeunes porteurs de projets selon la présidente du REAO Mali- qui invite les jeunes entrepreneurs à savoir tirer profit de ces opportunités Des propos renchéris par Sory Makanguilé qui pour sa part a fait un bref rappel de la genèse de leur groupement . Il notera que le réseau de l’entreprise en Afrique de l’ouest est avant tout un réseau présent dans 8 pays de l’ Afrique de l’ouest en plus du Tchad, et il enregistre près de 850 membres tous chefs d’entreprises.

Mise en place un (01) an après la dévaluation du franc CFA en vue d’instaurer le dialogue entre le secteur privé et les gouvernements et politiques , de part ses actions et son dynamisme, le REAO a impulsé un nouveau souffle au secteur privé qui serait dès lors associé aux décisions des Etats, partenaires le concernant. Complémentant Monsieur Makanguilé, M. Bakary Camara rappellera quelques acquis du REAO à ne citer que l’institutionnalisation de la journée du secteur privé. A l’instar des autres présidents, M. Makanguilé ou le Dr Diarra, M. Camara notera aux chefs entrepreneurs que seul le travail est bon payeur d’où l’obligation de s’ y atteler pour obtenir l’objectif visé. L’un des objectif de ce talks est d’assurer la relève du réseau, son but est d’amener les jeunes entrepreneurs à assurer la continuité des efforts déjà consentis par leurs prédécesseurs pour un secteur privé florissant et viable. Et pour cela M. Sidy Dagnioko invite les jeunes entrepreneurs à prendre en modèle le réseau à qui il a fallu de la vision, du travail et de la persévérance pour se positionner là où il est aujourd’hui. La conférencière Me Fatoumata Sidibé Diarra de FSD Conseils, membre du REAO –Mali, et Avocate à la Cour, inscrite au Barreau de Paris, a édifié les participants sur « Jeune Entrepreneur : quelle forme juridique pour ma structure » . Elle a eu éclairé sur les conditions nécessaires pour la création des entreprises ( cas des avocats, société commerciale etc). Mme Diarra dans son exposé n’ a pas manqué de rappeler les règlementations existantes en la matière tant au niveau national qu’ international. La rencontre a été riche en questions et échanges.

Khadydiatou Sanogo/maliweb.net

