Appui aux collectivités : Vers un renforcement de partenariat entre l’ANICT et le Royaume du Danemark

L’Agence nationale d’Investissements des Collectivités territoriales (Anict) a reçu mardi 10 août 2021, la visite de l’ambassadeur du Royaume du Danemark au Mali, SEM Rolf Holmboe. La visite a été l’occasion pour l’Anict de séduire le Danemark en vue d’obtenir de nouveaux financements au bénéfice des collectivités territoriales.

Malgré la situation financière du monde, impactée négativement par la crise sanitaire du Covid 19, le Royaume du Danemark reste engagé auprès du Mali. Son soutien direct aux collectivités territoriales à travers l’Anict témoigne de cet engagement. En quatre ans, le Royaume a débloqué plus de 23 milliards de F CFA pour l’agence. Grâce à cet appui, le Danemark devient le 4e contributeur de l’Anict sur la période de 2017 à nos jours. A lui seul, il a octroyé au total 23 650 569 426 de F CFA sur les 161 milliards de F CFA mobilisés par l’agence auprès de ses partenaires.

Pour mieux s’imprégner des projets financés par ce fonds et de mesurer leur impact sur la population, une équipe de l’ambassade du Danemark conduite par l’ambassadeur lui-même a effectué une visite à l’Anict. Cette visite a été un cadre d’échange et de partage. La rencontre a été l’occasion pour le directeur général de l’Anict, Dr. Lassina Coulibaly de représenter l’Anict, ses missions et ses activités pour accompagner les collectivités territoriales.

Aussi, la direction a fait la revue des financements reçus du Danemark et les stratégies pour un suivi efficace et efficient des fonds alloués. « Sur le montant reçu du Danemark, nous avons pu financer environ 900 projets dans plusieurs domaines. Il s’agit surtout de l’agriculture, l’éducation, la santé et le sport. Il y a surtout eu des infrastructures au niveau des collectivités territoriales », explique Dr. Coulibaly, avant d’assurer ses partenaires qu’aujourd’hui l’agence a un dispositif très performant en termes de suivi au niveau des collectivités et sur le terrain.

La rencontre a été l’opportunité d’échanger sur les nouvelles orientations de l’Anict pour accéder à d’autres bailleurs et surtout les questions liées à l’environnement et du genre. « Nous avons intégré les questions du genre dans tous nos projets et les questions climatiques. Il est important que nous puissions aider les collectivités à s’adapter au changement climatique », a ajouté Dr. Coulibaly.

Séduit par le bon fonctionnement et la gestion transparente des fonds à l’Anict, l’ambassadeur du Danemark a promis de renforcer ce partenariat pour booster le développement des collectivités. « Nos échanges ont été fructueux. Nous avons beaucoup appris de la gestion des fonds à l’Anict et nous sommes convaincus que nos petites préoccupations, surtout sur le plan climatique, sont prises en compte par l’agence. Cela est important pour nous car le Mali subit déjà les conséquences du changement climatique et il est temps que les collectivités soient renforcées pour mieux gérer ces questions », a rappelé SEM Holmboe. Et de promettre : « nous allons renforcer ce partenariat. Nous comptons faire plus ».

Créée par la loi n°00-042 du 7 juillet 2000, l’Agence nationale d’Investissement des Collectivités territoriales (Anict) est une structure d’appui technique et financier aux collectivités territoriales du Mali. Elle vise quatre objectifs : la réduction de la pauvreté par la promotion du développement local conduit par les collectivités territoriales, l’amélioration des performances de l’administration d’État, l’épanouissement de la citoyenneté locale et l’émergence d’un secteur privé local dynamique. Pour toutes ces raisons et bien d’autres, c’est un partenaire essentiel des collectivités territoriales. Elle constitue un instrument capital dans le dispositif de rapprochement de l’administration de ses administrés.

Abdoul K. Konaté

