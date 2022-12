Les bénéficiaires du programme Women Entrepreneurship and Leadership Programm ont reçu les consignes et conseils du directeur associé d’Impact Hub Bamako, Eric Agbogbé et ceux de la représentante de l’Ambassade des Etats-Unis au Mali, Mme Erin Sutherland. C’était en faveur de la cérémonie de lancement officiel dudit programme ce lundi 12 décembre 2022 au siège d’IMPACT HUB Bamako sis à Hamdallaye ACI 2000 en commune IV du district de Bamako.

Elles sont 15 femmes entrepreneures à bénéficier du programme Women Entrepreneurship and Leadership Programm. Le directeur associé d’Impact Hub Bamako, Eric Agbogbé et la représentante de l’Ambassade des Etats-Unis au Mali, Mme Erin Sutherland étaient ce jour face aux bénéficiaires et à la presse pour expliquer le projet et ses enjeux. Selon leur explication, l’objectif de ce programme est de soutenir l’entrepreneuriat des femmes en créant des championnes à travers le renforcement de capacités, le développement de modèles d’affaires viables, un accès aux ressources et à un environnement de soutien afin de pouvoir s’épanouir en tant que femmes leaders. Le programme est financé par l’Ambassade des Etats-Unis au Mali à travers le centre américain, un programme d’accompagnement des femmes entrepreneures implémenté par Impact Hub Bamako.

Les bénéficiaires auront un accompagnement personnalisé de 6 mois pour les appuyer dans leur domaine qu‘est l’entrepreneuriat. A travers les sessions individuelles qui vont permettre d’identifier le besoin de chaque chef d’entreprise et d’établir un plan de soutien approprié pour développer leurs compétences managériales et leur leadership.

Rappelons que le programme Women Entrepreneurship and Leadership Programm, est un accélérateur de projet qui accompagne les bénéficiaires à travers le renforcement de capacité, de développement de modèles d’affaires viables etc. Les candidates ont été choisies dans la fourchette d’âge de 18 à 40ans, elles ont soit une idée d’entreprise ou sont propriétaire d’une entreprise qui est à 50% dirigée par une femme.

Le programme Women Entrepreneurship and Leadership Programm, se veut être une contribution à l’émergence de l’entrepreneuriat au Mali, une solution à la faible représentabilité des femmes dans l’entreprenariat formel. Aussi, le présent programme vise à orienter les cheffes d’entreprises à mieux se structurer pour une meilleure reconnaissance dans le domaine. Le coût individuel de la formation par candidate est de 4000 euros.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

