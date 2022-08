Du 11 au 12 août 2022 s’est tenu au Parc National de Bamako le Forum national sur les chaînes de valeur de l’agroforesterie cas du Néré et du Karité porté par le projet Regreening Africa Mali.

Le ministre de l’environnement et de l’assainissement et du développement durable a présidé le jeudi 11 la cérémonie d’ouverture avant de procéder à la visite des stands exposant de certains produits forestiers non ligneux.

Initié dans le cadre du Projet Reverdir l’Afrique (Regreening Africa), la présente rencontre a réuni différents acteurs des secteurs des chaînes de valeur du Néré et Karité pour échanger et partager leurs expériences pour la valorisation de leur business. Démarré en 2017, ledit projet est financé par la Commission européenne avec des contributions financières supplémentaires d’agences d’exécution participantes de l’ ICRAF, World Vision, CRS et Oxfam, et il vise à améliorer les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la résilience au changement climatique à travers l’accompagnement des petits exploitants agricoles en Afrique, et restaurer les services écosystèmes via l’agriculture verte. Le projet ‘ Reverdir l’Afrique’ est présent dans 08 pays africains ,et au Mali sa mise en œuvre est assurée par le consortium : Catholic Relief Service, World Vision, Sahel Eco et Oxfam qui est le Chef de file. En exécution au Mali depuis une certaine période (4ans), le forum a été le lieu pour les maîtres d’œuvre de partager et diffuser leur approche de développement des chaînes de valeurs de Néré et Karité mais surtout d’encourage le réseautage des acteurs des chaînes de valeurs citées afin qu’ ils se créent plus d’opportunité d’accroître leur commerce par ricochet leur secteur d’évolution. Soulignons qu’en plus des séances interactives entre les participants, le forum a été également un cadre d’exposition et de vente des produits (Beurre de karité, soumbala, sirops, néré, charbon écologique, moringa etc ).

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :