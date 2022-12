Le lancement de la 4e semaine du mois de la Santé et de la Protection sociale dédiée au Partenariat Public-Privé a eu lieu le vendredi 16 décembre dans un hôtel de Bamako. C’était sous l’égide du ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l’action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra.

La semaine thématique dédiée au Partenariat Public-Privé (PPP) dans le cadre des activités du mois de la Santé et de la Protection Sociale sera l’occasion de discuter sur le rôle du secteur privé dans l’atteinte des objectifs de la santé et du développement social. « Le PPP est un facteur important et incontournable dans notre démarche vers la Couverture Sanitaire Universelle », a déclaré le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l’action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés.

Il est aussi, de l’avis d’Oumarou Diarra, en cohérence avec la vision du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, de faire de l’humain le centre de gravité de toutes les actions du gouvernement. Celui-ci consiste à offrir des soins de qualité accessibles géographiquement à tous ; développer le mécanisme de financement de la demande de soins ; apporter l’appui de l’État pour le financement de la santé des démunis.

Pour cela, il est important que tous les acteurs du Système de santé et de la protection sociale puissent jouer leur rôle dans un esprit de partenariat, une dynamique de complémentarité et une complicité positive, tout en maintenant la communication. « L’information et la sensibilisation de la population en général et des usagers de nos services en particulier » a insisté le ministre Diarra.

Il a rappelé que le Mali a été pionnier dans l’ouverture de son système de santé au secteur privé dès 1985 par la loi n° 85-41 / AN.RM portant autorisation de l’exercice privé des professions sanitaires dans les secteurs de la médecine. Aujourd’hui, souligne-t-il, l’évolution de la demande de soins, les crises multiples et multiformes, les changements de comportements, les contraintes budgétaires ont mis en évidence la nécessité de repenser et renforcer le partenariat public privé.

Le secteur privé, un important fournisseur de services de santé

Le programme de développement durable à l’horizon 2030 souligne l’importance des partenariats pour atteindre les objectifs liés à la santé et la couverture sanitaire universelle. Selon le représentant résident du Bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Mali, le secteur privé en général et celui de la santé en particulier est devenu un important fournisseur de services de santé. Tout en réitérant le soutien et l’accompagnement de l’OMS au Mali, Dr Christian Itama a salué les résultats obtenus pendant les trois premières semaines de la mise en œuvre du mois de la Santé et de la Protection sociale tant au niveau de la sensibilisation du public dans le cadre de la lutte contre la maladie tant au niveau de la vaccination contre la Covid-19.

L’alliance pour le secteur privé, à l’instar du bureau de l’OMS, au Mali, dit apporter tout son soutien et son accompagnement au gouvernement du Mali afin de relever le défi dans l’atteinte des objectifs dans le domaine de la santé. A noter que la cérémonie s’est déroulée en présence d’Andogoly Guindo, Ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

