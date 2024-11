Mali : le programme académie des femmes entrepreneurs finance les entreprises féminines à Bamako et Ségou

Lancé, ce jeudi 14 novembre, le programme académie des femmes entrepreneures (AWE) est une initiative financée par l’ambassade des Etats Unis et exécutée par le Donilab pour soutenir l’entreprenariat féminin au Mali et promouvoir la croissance économique des entreprises dirigées par les femmes.

Le lancement dudit programme sur la promotion de l’entreprenariat féminin présidé par le directeur de Donilab, Tidiane Ball, qui était accompagné par le Chargé d’affaires de l’ambassade des Etats Unis au Mali, Wallace Baye. Intitulé «académie des femmes entrepreneures (AWE) », ce programme soutient, grâce à un financement de l’Ambassade des USA, les entreprises de quarante jeunes femmes lauréates bénéficiaires dans le district de Bamako et dans la région de Ségou.

« L’AWE aux femmes fournira les outils et les ressources essentiels pour réussir », a promis le chargé d’affaire de l’ambassade des USA, ajoutant que le programme aidera les bénéficiaires à développer des connaissances, des compétences et un réseautage pour relancer leur entreprise. Le Chargé d’affaire admet que l’entreprenariat joue un grand rôle crucial pour les défis économiques auxquelles nombreuses femmes sont confrontées. Ce faisant, il a annoncé que dix femmes de la première cohorte de l’AWE au Mali bénéficieront chacune un financement de démarrage de 1000 dollars américain. «Les Etats Unis vous offriront ce financement pour vous aider à démarrer et à développer votre entreprise », a-t-il rassuré, concluant que de sa création en 2019, l’AWE a soutenu plus de 25 femmes dans plus de 100 pays.

« Les femmes jouent un rôle essentiel dans le développement économique de notre pays. Leur engagement, leur résilience et leur créativité sont des atouts inestimables pour notre économie », a déclaré le Directeur de Donilab, Tidiane Ball, chargé de mettre en œuvre ce programme AVE-Mali 2024 au profit de 40 femmes talentueuses de Bamako et de Ségou. Selon lui, ce programme a été conçu pour doter des bénéficiaires d’outils et de connaissances nécessaires pour développer leurs entreprises et atteindre des objectifs. Dans la pratique, Donilab va accompagner les bénéficiaires tout au long de leur parcours entrepreneurial. Ce, en leur dotant des formations de qualité, des séances de mentorat personnalisées et un réseautage renforcé afin qu’elles relèvent les défis et les opportunités qui se présenteront dans l’avenir.

Bintou Yiridi Diarra, l’une des lauréates du programme, estime qu’il offre des opportunités de développement des compétences entrepreneurial des bénéficiaires. « AWE a permis de créer des opportunités et un réseautage dans le domaine de l’entreprenariat au bénéfice de croissance économique de nos jeunes entreprises », reconnait –t-elle.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

