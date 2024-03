PACAO-Mali. 180 millions FCFA de subvention accordée à 23 projets pilotes

23 entreprises et coopératives évoluant dans les filières mangue, viande/ bétail et karité ont reçu des financements pour leur projet. Une cérémonie de remise des chèques aux bénéficiaires a eu lieu, ce mardi 27 février 2024, à l’hôtel du Mandé. C’était en présence des représentants du ministère de l’Élevage et de la Pêche et celui de l’Agriculture.

« Le développement des filières agricoles nécessite l’amélioration de la technique de production », a indiqué Djibril Bassolé, coordinateur du Projet de Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (PACAO Mali). C’était dans son mot de bienvenue à la cérémonie de remise des chèques. A ses dires, « sans un accompagnement financier, le développement attendu ne peut se faire », a justifié le coordinateur du PACAO-Mali.

213 candidatures reçues après la publication de l’appel à projet. Au total, 70 projets et coopératives seront jugés conformes. Au finish, 23 bénéficiaires seront retenus pour le financement dont 7 bénéficiaires pour la filière mangue, 6 bénéficiaires pour la filière bétail / viande et 10 bénéficiaires pour la filière karité. Selon Kaly Diakité, représentant du ministre de l’Agriculture, le processus de sélection a été « transparent ». La seule limite, a-t-il regretté, était l’enveloppe financière allouée.

Représentant l’Union européenne, partenaire financier du PACAO-Mali, Esperanza Arrizabalaga a souligné le fait que les trois filières retenues sont porteuses pour le secteur agricole et pour le développement du Mali. Au nom des bénéficiaires, Moctar Fofana a salué l’initiative de PACAO-Mali qui vise, selon lui à faire la « promotion du « Made in Mali ». L’amélioration attendue permettra, a-t-il espéré, l’accès du marché international.

Les différents bénéficiaires ont reçu chacun un chèque allant de 2 à 9 millions FCFA, soit un total de 180 millions FCFA. Les entreprises et coopératives sont de la région de Kayes (3), Koulikoro (5), Sikasso (9) et Bamako (6).

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :