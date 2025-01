Le gouvernement du Mali et les partenaires humanitaires ont annoncé le lancement du Plan de Réponse Humanitaire 2025 pour le Mali. Ce Plan vise à répondre aux besoins urgents et vitaux des personnes les plus vulnérables affectées par les conflits armés, les déplacements, les urgences sanitaires, et les chocs climatiques. Le gouvernement du Mali et les partenaires humanitaires lancent ainsi un appel à la mobilisation de 771,3 millions de dollars américains afin de fournir une assistance d’urgence à 4,7 millions de personnes dont 78 % sont des femmes et des enfants.

Le contexte humanitaire au Mali est marqué par une situation sécuritaire volatile qui persiste depuis plus d’une décennie et exacerbée par des facteurs de vulnérabilité structurelle, des défis socio-économiques et la crise climatique. La situation est particulièrement grave dans les zones touchées par le conflit au nord et au centre du Mali où les contraintes d’accès et les déplacements massifs de population menacent la survie et la dignité des plus vulnérables.

Le présent Plan est élaboré de façon inclusive et participative et conformément à la vision des plus hautes autorités maliennes à savoir : le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par les autorités et l’intérêt des populations.

À travers ce Plan, la communauté humanitaire renouvelle son engagement collectif en faveur d’une réponse fondée sur les principes humanitaires, en appui aux efforts nationaux, afin d’offrir une chance de relèvement et d’espoir aux communautés. La réponse humanitaire de 2025 se concentrera ainsi en priorité sur les groupes de population qui présentent des besoins critiques dans les secteurs prioritaires tels que la protection, l’éducation, la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, les abris et articles ménagers essentiels, ainsi que l’eau, l’hygiène et l’assainissement.

« Il est urgent que l’ensemble de la communauté humanitaire et des bailleurs de fonds renouvelle son engagement pour répondre aux besoins humanitaires essentiels. Nous devons également explorer des solutions innovantes et durables, en collaboration avec les acteurs du développement, afin de maintenir les acquis et renforcer la résilience des communautés face aux effets des chocs climatiques et aux déplacements prolongés. », déclare le Coordonnateur Humanitaire par intérim, M. Khassim Diagne. M. Diagne a salué le leadership et les efforts du gouvernement du Mali dans la réponse humanitaire. Il a également exprimé la gratitude de la communauté humanitaire aux donateurs ayant soutenu la réponse humanitaire en 2024, notamment à la suite des graves inondations qui ont touché le pays.

En 2024, seuls 38% du financement requis dans le cadre du Plan de Réponse Humanitaire ont été mobilisés. Malgré ce manque de financement et les contraintes d’accès, les partenaires humanitaires ont fourni une aide vitale à 1,8 million de personnes parmi les plus vulnérables, y compris ceux vivant dans les zones les plus éloignées.

