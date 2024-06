Mettre en place un mécanisme de collaboration entre les acteurs de la recherche et le secteur productif en vue d’améliorer la compétitivité des entreprises des filières mangue et karité du Mali, tel est l’objectif d’une table ronde de deux jours organisée du 16 au 18 juin au Mémorial Modibo Kéïta par le Centre malien de promotion de la propriété industrielle (CEMAPI), le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) et avec l’appui financier du Programme d’Appui à la Compétitivité en Afrique de l’Ouest (PACAO).

Les acteurs des filières Karités venus du district de Bamako et de l’intérieur du pays ont massivement pris part à cette table ronde de deux jours présidée par Sambou Cissé, représentant du ministre de l’Industrie et du commerce. Il avait à ses côtés la Directrice du CEMAPI Fatoumata Siragata Traoré et des responsables du CNRST et du Programme d’appui à la compétitivité en Afrique de l’ouest (PACAO).

En présidant la cérémonie d’ouverture des travaux, le représentant du ministre de souligner que la présente table vise spécifiquement à identifier au moins cinq (05) techniques et technologies répondant aux besoins d’innovation et de compétitivité des entreprises industrielles dans les filières mangue et karité, à concevoir et adopter un mécanisme de collaboration pour vulgariser auprès des acteurs concernés les techniques et technologies identifiées. Il a aussi déclaré que ces travaux seront suivis dans les jours à venir par la formation de cinquante (50) entreprises agro-industrielles à l’utilisation des techniques et technologies identifiées.

Tout en soutenant que le Mali à l’instar de nombreux pays africains est confronté à certains défis majeurs notamment l’insécurité alimentaire, le faible accès à l’énergie, l’emploi des jeunes, etc., le représentant du ministre d’ajouter que le développement des connaissances et des savoirs est un préalable pour relever ces multiples challenges.

La recherche et l’innovation technique et technologique constituent selon lui des leviers importants dans l’amélioration de la compétitivité des produits. Cela ne peut se faire qu’à travers une bonne collaboration entre les chercheurs et les producteurs. “En dépit du dynamisme de la recherche malienne notamment dans le domaine agricole, les relations entre le monde de la recherche et le monde économique ne sont pas clairement définies et entretenues pour permettre l’exploitation judicieuse des solutions et innovations générées au profit du développement en général et plus particulièrement pour accroitre la productivité et la compétitivité des filières ciblées par le PACAO.

Il est donc nécessaire d’instaurer un cadre d’échanges et de partage d’expérience entre les chercheurs et les producteurs”, a poursuivi Cissé.

Ce qui justifie selon lui l’organisation de cette table ronde par le ministère de l’Industrie et du Commerce à travers le Centre malien de promotion de la propriété industrielle (CEMAPI) en collaboration avec le Centre national de recherche scientifique et technologique (CNRST) avec l’appui du PACAO qu’il a remercié pour son assistance technique et financière pour la tenue de cette rencontre.

Cette cérémonie de lancement a été mise à profit par le PACAO pour remettre les chèques aux lauréats du concours de logo pour l’interprofession mangue.

Le 1er prix a été remporté par Mara Toé avec un chèque de 1 000 000 F CFA suivi de l’agence de Communication Binthily avec une récompense de 500 000 FCFA.

Kassoum Théra

