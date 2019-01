Les communes II et V du district de Bamako et certaines localités de l’intérieur de pays bénéficieront bientôt d’un coup de fouet dans le développement en manière de l’aménagement de routes

Les communes II et V du district de Bamako et le cercle de Nara auront bientôt des routes bitumées. Le gouvernement du Mali a décidé, au cours de sa traditionnelle hebdomadaire de mercredi 9 juillet dernier de bitumer des rues dans certains quartiers de la commune II et V du district de Bamako et le tronçon Kouala -Mouridia -Nara.

Selon le gouvernement ces réalisations permettront de booster l’économie locale et amoindrir les souffrances des populations des localités concernées. C’est ainsi que certaines rues des quartiers de Niarela, Bagadadji, Hippodrome et Medin-coura en commune II du district Bamako seront bitumées dans 10 mois, délai d’exécution des travaux et le gouvernement veillera auprès de l’entreprise en charge des travaux. Le montant des travaux est fixé à 9.347000 FCFA

Les quartiers de Sabalibougou, Daoubougou, Badalabougou et Bacodjironi auront aussi leurs rues bitumées pour un montant de 490.0000 FCFA. Le tronçon Gouala-Nara sera aussi bitumé en temps que la route Gouala-Mouridia et Mouridia -Nara pour un montant de 23 milliards de FCFA pour un delai de 101 mois. Le bureau d’étude SIRA est chargé de contrôle des travaux.

Ces travaux sont réalisés grâce à un financement de l’agence française développement (AFD) et le gouvernement du Mali. Avec ces réalisations, le gouvernement malien répond directement à un besoin des populations de base..

Le gouvernement a aussi suspendu la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur toute exonération d’importation de la graine de coton, afin de faciliter les travaux des huileries au Mali.

Commentaires via Facebook :